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東京鐵塔聖誕味 遊客拍照攻占馬路 保全人員趕不完

中央社東京20日綜合外電報導
日本東京六本木的櫸樹坂通點燈後，每年都可以看到大批觀光客在馬路上拍照。（取材自六本木ヒルズ展望台粉絲專頁）
日本東京六本木的櫸樹坂通點燈後，每年都可以看到大批觀光客在馬路上拍照。（取材自六本木ヒルズ展望台粉絲專頁）

聖誕節來臨前，「櫸樹坂點燈」活動正在東京六本木舉行，櫸樹坂大道兩側行道樹都被掛上LED燈，吸引許多遊客到此拍下夢幻般都會夜景。不過，未遵守規定的「迷惑行為」也層出不窮，可看到大量外國觀光客利用過馬路搶拍跟東京鐵塔合影，人車爭道相當危險，成為繼富士山下便利商店後，又一處觀光亂象。

日本富士新聞網日前報導，許多遊客站在位於六本木之丘旁的櫸樹坂大道行人穿越道上拍照，妨礙其他行人通行，引起在場引導的保全人員高喊「燈號要變紅燈了」、「請不要停在行人穿越道上」。報導拍攝當天是11月17日星期日的晚上，有遊客直接坐在車道上或站在車道中間拍照，車道上擠滿外國觀光客，彷彿變成行人徒步區。

遊客用這麼危險的方式拍照理由，是因為只要從車道上拍攝，就能在不被遮擋的情況下，同時拍到東京鐵塔和聖誕燈飾。儘管在場的保全人員不斷提醒進入車道拍照的遊客，但沉迷於拍攝的遊客對此充耳不聞，為了拍下這樣的照片，當行人號誌變成綠燈時，人行道上等待的遊客便一窩蜂衝到車道上，把握拍攝時機。一名來自菲律賓的遊客說，「這樣才能拍到好照片」；香港觀光客則表示，「從這裡拍攝的話，可以看到東京鐵塔」。

這種亂象從汽車視角來看，危險程度更是一目了然。不僅如此，遊客在公車站牌附近拍照，也影響公車靠站上下客。

在浪漫燈光點綴下的六本木，迴響著保全人員的喊叫聲及警笛聲。負責點燈活動的公司呼籲遊客，拍照時進入車道或不遵守號誌是非常危險的行為，請大家不要這麼做。

觀光 聖誕節 香港

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