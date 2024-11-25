衛生紙不再難買 捷克絲絨革命35年 校長：讀書旅行更容易

捷克小學校長貝德納許回憶，在共產時期，香蕉、橘子、衛生紙等物品很難買到，許多文學作品被查禁，出國往往需要獲得許可。(中央社)

今年是絲絨革命35周年，1989年的絲絨革命讓捷克斯洛伐克轉型為自由民主社會。一位捷克小學校長回憶，在共產時期，香蕉、橘子、衛生紙等物品很難買到，許多文學作品被查禁，出國需要獲得許可，革命後最大的改變是能自由地探索世界。

1948年，捷克斯洛伐克進入共產政權統治，實行一黨專政與計畫經濟。在長達41年的共產時期，共產黨 為鞏固權力，剝奪大眾言論自由，審查新聞媒體，逮捕異議人士。這種壓抑的社會氛圍在1989年被打破，絲絨革命讓捷克斯洛伐克成功轉型為自由民主的社會。

今年60歲的捷克小學校長貝德納許(Pavel Bednar)，回憶1989年11月17日絲絨革命的場景。貝德納許說，布拉格當時出現大型抗議，「瓦茨拉夫廣場聚集約10萬人，而萊特納廣場則有20萬人。我從未見過如此龐大的群眾運動。」

那年貝德納許25歲，是查理大學教育學院的研究生，他告訴中央社記者：「當時媒體被共產黨控制，於是學生決定採取行動，向各地民眾傳遞真相。」

他說，學生開始罷課 ，並且組成小組前往全國各地演講。他與另外3名學生被派往捷克西方城鎮塔霍夫(Tachov)，貝德納許表示，當時他們有些擔憂，因為塔霍夫是礦工城市，而礦工多半支持舊政權。「然而，礦工們熱情地接待我們，聽我們說布拉格發生的事，不僅為我們鼓掌，還慷慨捐款，支持罷課運動」。

回首1989年絲絨革命帶來的生活改變，貝德納許表示，「革命後我能自由地探索世界，讀書與旅行都變得更加容易，這是最大的改變。」

他回憶起15歲時的義大利 之行，稱這是一趟「震撼教育」。貝德納許表示，義大利的生活水平，和捷克斯洛伐克形成巨大反差，令他震驚。在共產時期，人民通常只被允許到蘇聯勢力國家旅遊。當時，他因「拜訪親戚」而有機會到瑞士，以及因捷義短暫的友好關係而到義大利。

他說：「我們在8年級的公民課上學到，義大利很窮，那裡的窮人甚至吃小孩。但當我去義大利時，看到他們比我們有更多汽車、更現代化的設施，一切都更先進。」

這趟旅程讓貝德納許意識到：「我的父親一生都在為我們的家庭奮鬥，但共產主義讓他的努力變得毫無意義。這對我來說是很難接受的，但我卻無法改變任何事情。」

貝德納許表示，共產時期的物資供應雖未斷絕，但選擇有限。他回憶：「要買香蕉，得排很長的隊，橘子也是；想買到一塊好的肉很難，甚至連衛生紙都經常缺貨，女性衛生用品也很難買。」

他說，不能隨心所欲買想要的東西，而是買到什麼就吃什麼，完全不是按計畫來買。共產時期下的餐飲選擇單一，餐廳主要供應捷克傳統食物或東歐食物，沒有速食店。