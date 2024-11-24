冰島歌姬+法國藝術家為了1目的 用AI重現絕種動物叫聲

冰島傳奇歌姬Björk與法國藝術家Aleph Molinari合作，以人工智能程式「重現」多種已絕種動物叫聲，希望喚起世人對環境的關注。（取材自Instagram）

對冰島 傳奇歌姬Björk有所了解的讀者，大概會知道她一直心繫環境問題，去年更曾聯同Rosalía推出單曲「Oral」，將其中所有收益支持冰島環境組織，以打擊重度工業化捕魚活動。

香港 01報導，最近她就與法國藝術家Aleph Molinari合作，於巴黎龐畢度中心推出名為「自然宣言」(Nature Manifesto)的沉浸式聲音裝置，用人工智能 程式「重現」多種已絕種動物叫聲，望喚起環境關注。

「自然宣言」時長約3分40秒，將在巴黎龐畢度中心(Centre Pompidou)的著名「毛毛蟲」(La Chenille)手扶電梯中展出。作品運用人工智能技術模擬瀕危和已經滅絕動物叫聲，而同時Björk會朗讀一則宣言。隨著訪客在移動中電梯穿行，耳畔便會響起融合動物叫聲以及Björk聲音之音頻。

兩人在介紹這件作品時寫道：「我們希望在這座代表工業時代、遠離自然的建築物中分享牠們(動物)存在。在這被稱為『毛毛蟲』的自動扶梯上，提醒公眾關注瀕危生物生命原始活力。即使大家在聆聽這件作品時，是在不停往返樓層期間，仍希望動物聲音能為聽眾們架構一道通往自然之聲音橋樑。」此作品概念和文字由Björk與Aleph共同創作，音樂則由Björk獨自完成作曲和創作。