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英國女大生遲到 靈機一動邀威廉拍片獲「皇家特赦」

綜合報導
英國威廉王子(左)幫女大生莎曼珊(右)拍影片，跟老師解釋上課遲到原因，影片被瘋狂轉傳，吸引逾140萬人次觀看。（取材自TikTok）
英國威廉王子(左)幫女大生莎曼珊(右)拍影片，跟老師解釋上課遲到原因，影片被瘋狂轉傳，吸引逾140萬人次觀看。（取材自TikTok）

一向作風親民的英國威廉王子(Prince William)，近日到訪北愛爾蘭一間大學期間，由於校內戒備森嚴引致人潮聚集，一名女大學生被堵塞的人群阻礙，快要上課遲到。眼見準時上課無望，她於是靈機一動，邀請威廉王子幫她錄製一段影片，向老師證明她是因為遇上王儲才遲到。這段意外獲得威廉王子「皇家赦免」(royal pardon)的影片，隨即在社交網站吸引逾140萬人次觀看。

香港01報導，19歲的女大學生Samantha Johnson日前趕往上課的途中，遇上威廉王子的隨行隊伍，被迫跟在後方。當天，威廉王子到訪她就讀的阿爾斯特大學(Ulster University)，推廣針對無家可歸者計畫並參觀了大學內著名的阿爾斯特影視學院(Ulster Screen Academy)。當天校內保安森嚴，走廊內擠滿了人潮。

她眼看上課要遲到，決定冒險一試，拿起手機請威廉王子幫她錄影片，向老師說明遲到理由。從Samantha的影片可見，威廉王子對着鏡頭向女學生的老師Lesley解釋說：「對不起我們遲到了，但我倆似乎遇上了，你們不會相信她在這裡，所以我只是想打個招呼。」影片上還配上文字，「威廉王子為你遲到提供了最好的理由。」

這一片段在TikTok獲得逾140萬觀看次數，Samantha笑言，見到威廉王子真人後對他完全改觀，還開玩笑道：「我上課遲到已經被皇家特赦( royally pardoned )了」。

Samantha其後向美媒表示，威廉王子相當和善，是個可愛善良的人，他欣然答應同學們的請求，如果不是因為有影片，老師可能真的不會相信他們遲到的理由。

她還表示，威廉王子與同學們分享他在無家可歸問題上做的努力和想法，也對同學們所正在做的事非常感興趣，令人感到驚喜也很溫暖。

許多網民對這段影片紛紛表示驚訝和興奮，「與王室成員的互動變得越來越不嚴肅，我喜歡他們。」、「國王說話啦」、「他看起來人真好」。

英國威廉王子(左)幫女大生莎曼珊(右)拍影片，跟老師解釋上課遲到原因，讓許多網友...
英國威廉王子(左)幫女大生莎曼珊(右)拍影片，跟老師解釋上課遲到原因，讓許多網友非常羨慕。（取材自TikTok）

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