減碳新提案曝光 富士山擬用中製無軌膠輪電車載客

富士山是日本最熱門的旅遊景點之一，吉田路線五合目是受歡迎的登山步道。（新華社）

知情人士透露，為減少富士山碳足跡，並紓解登山步道遊客過度擁擠的情況，日本 地方政府將提案採用中國中車公司製造的無軌膠輪電車系統接駁遊客。

路透報導，這個先前未曾披露過的新提案，將會取代原先規畫的輕軌系統。原計畫是興建一座輕軌，將遊客從富士山山麓送到熱門的吉田路線（Yoshida Trail）五合目，但當地市政府和有關單位對這項計畫的環境和成本衝擊表達疑慮。

吉田口登山步道是最受歡迎的富士山登山路線，該路線正好歸山梨縣（Yamanashi Prefecture）管轄。這位匿名消息人士表示，山梨縣很快將會宣布這項計畫；山梨縣拒絕對這項計畫發表置評。

橫跨山梨縣和靜岡縣（Shizuoka）的富士山是日本最熱門的旅遊景點之一，近年來造訪富士山的遊客數量人數更是有增無減。

包含觀光 巴士和其他車輛在內，抵達五合目的眾多車潮已對當地環境造成汙染，加上登山步道遊客過度擁擠，使得地方當局想要出手整頓一番。

中國中車公司製造的新一代無軌電車「自動快捷運 輸」（ART）系統標榜採用磁路行進，還可採用自動駕駛。

消息人士指出，打造這個運輸系統所需的成本，預計會比輕軌系統的約1400億日圓（約9億美元）節省最多40%。