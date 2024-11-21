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日版高線公園？ 東京銀座高速公路將改成「空中步道」

綜合報導
東京銀座高速公路KK線將改建成空中步道，自2025年4月起停止通行。（美聯社）
東京銀座高速公路KK線將改建成空中步道，自2025年4月起停止通行。（美聯社）

穿越東京銀座地區的高速公路「KK線」即將改頭換面。東京高速道路公司近日宣布，隨著日本橋段的地下工程的開始，從1966年開始全面通車的東京高速公路(KK線)將會於2025年4月上旬停運走入歷史，並將仿效紐約知名高線公園(High Line Park)，改建成以步行者為中心的「空中步道」，期盼為東京都再添一處打卡新景點，預計最快在2030年開放。

日媒「日本經濟新聞」報導，隨著日本橋段地下工程的開始，從1966年開始全面通車的東京高速公路(KK線)將會停運，未來「KK線」將轉型為以步行者為中心的公共空間，將停用的高架道路改建為開放給民眾的空中公共空間。

這項計畫將分階段執行，逐步向公眾開放，長約2公里的東京高速公路「KK線」將成為能在空中漫步，穿梭在大樓之間的步道。計畫參考紐約高線公園和巴黎勒內·杜蒙綠色長廊(Coulée verte René-Dumont)的成功案例，將停用的高架道路改建為充滿綠意、穿梭在城市間的「空中迴廊」。

首都高速同時宣布，八重洲線也將封閉施工長達10年，並計畫在2040年前拆除日本橋上方的高架橋，徹底改變東京市中心的天際線，也由於部分道路的廢止將影響某些交通路線，公司將作出調整，在當地打造全新環狀路線，維持交通順暢。

首都高速表示，改建期間，汐留出入口和東銀座出口仍會維持開放，高架道路下方的商業設施也會照常營業。不過由於部分江戶橋JCT聯絡道將廢止，未來無法直接往京橋、神田橋方向通行，將重新整備「新京橋聯絡道」，打造全新環狀路線，維持交通順暢。

「這次改建將徹底改變東京市容。」首都高速強調，工程完工後，不只能改善日本橋區域的景觀，更能為東京都心區注入嶄新活力，目標是創造一個每個人都可以享受的舒適空間，市民將能一邊在空中漫步，一邊眺望東京美景。

除此之外，東京高速道路公司網站還提到，在步道上將可以享受各種活動，包括從觀景台觀看城市、在咖啡店和長凳上放鬆讓這座國際大都市更添魅力。

銀座的東京高速道路（KK線）將改建成空中步道，屆時可以徹底改變東京市中心的天際線...
銀座的東京高速道路（KK線）將改建成空中步道，屆時可以徹底改變東京市中心的天際線。（取材自Ｘ平台）

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