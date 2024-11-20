「無尾熊來我家」澳洲夫婦回家 驚見牠坐床上休息
無尾熊是澳洲獨有的有袋動物，因外表可愛溫馴無害而聞名，牠們通常出現在尤加利樹中，但是一對居住澳洲的夫婦，回家後驚訝發現，他們的臥室有一隻無尾熊。
CNN報導，夫婦當中的菲‧迪亞斯‧魯菲諾(Fran Dias Rufino)女士表示，「我一開始是驚嚇，但後來又變成興奮」。這對夫婦原本住在巴西，後來搬到南澳洲的阿德萊德(Adelaide)，他們很快在自己的Instagram上與大家分享這個奇特遭遇。
影片顯示，這隻無尾熊坐在床邊的地板上，盯著她和她的丈夫布魯諾(Brunno)，雖然看到人類，但是這隻無尾熊還是不緊不慢地爬上了床頭櫃，又坐了下來，無尾熊隨後又跳到了床上。她說：「我很緊張，擔心我們如何安全的讓牠出去。」之後，他們是用一件毛衣試圖引導無尾熊走出臥室，然後開門讓無尾熊離開。
無尾熊主要分布在澳洲東岸和東南海岸，但在新南威爾斯、昆士蘭和澳洲首都特區瀕臨滅絕，主要原因是疾病、乾旱、叢林大火和土地開墾。因此，有些人擔心，這起事件會不會是環境破壞，尤加利森林縮減，導致無尾熊不得不到人類社區討生活。
無尾熊受人們喜愛，澳洲人也都盡可能善待牠們，但是極端氣候造成澳洲在夏季經常發生森林大火，而尤加利樹又是易燃的樹種，每一次的山火都會造成大量的無尾熊死亡與棲地喪失。根據今年5月的年度報告，野生無尾熊的長期生存仍然「前景不佳」 。
雖然澳洲無尾熊正日益減少，但南方一帶的無尾熊，目前數量仍堪稱穩定、健康情況也算良好，當局也在積極保護牠們的棲地。
即使南方無尾熊狀況良好，但人們擔心疾病和棲息地喪失可能導這種可愛卻瀕臨滅絕族群數量進一步減少，女士說，當地無尾熊並不少見，偶爾會看到牠們在地區的街道上行走或攀在樹上。
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