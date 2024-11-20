「無尾熊來我家」澳洲夫婦回家 驚見牠坐床上休息

住在阿德萊德的夫婦，回家發現野生無尾熊，這隻無尾熊看到屋主回來後也不驚慌，繼續做自己的動作。（取材自Ｘ平台）

無尾熊是澳洲 獨有的有袋動物，因外表可愛溫馴無害而聞名，牠們通常出現在尤加利樹中，但是一對居住澳洲的夫婦，回家後驚訝發現，他們的臥室有一隻無尾熊。

CNN報導，夫婦當中的菲‧迪亞斯‧魯菲諾(Fran Dias Rufino)女士表示，「我一開始是驚嚇，但後來又變成興奮」。這對夫婦原本住在巴西 ，後來搬到南澳洲的阿德萊德(Adelaide)，他們很快在自己的Instagram上與大家分享這個奇特遭遇。

影片顯示，這隻無尾熊坐在床邊的地板上，盯著她和她的丈夫布魯諾(Brunno)，雖然看到人類，但是這隻無尾熊還是不緊不慢地爬上了床頭櫃，又坐了下來，無尾熊隨後又跳到了床上。她說：「我很緊張，擔心我們如何安全的讓牠出去。」之後，他們是用一件毛衣試圖引導無尾熊走出臥室，然後開門讓無尾熊離開。

無尾熊主要分布在澳洲東岸和東南海岸，但在新南威爾斯、昆士蘭和澳洲首都特區瀕臨滅絕，主要原因是疾病、乾旱、叢林大火和土地開墾。因此，有些人擔心，這起事件會不會是環境破壞，尤加利森林縮減，導致無尾熊不得不到人類社區討生活。

無尾熊受人們喜愛，澳洲人也都盡可能善待牠們，但是極端氣候造成澳洲在夏季經常發生森林大火，而尤加利樹又是易燃的樹種，每一次的山火 都會造成大量的無尾熊死亡與棲地喪失。根據今年5月的年度報告，野生無尾熊的長期生存仍然「前景不佳」 。

雖然澳洲無尾熊正日益減少，但南方一帶的無尾熊，目前數量仍堪稱穩定、健康情況也算良好，當局也在積極保護牠們的棲地。