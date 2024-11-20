南極企鵝流浪3540公里現身西澳 創「北上」最遠記錄

「北上3540公里」皇帝企鵝在西澳接受專業野生動物保育員的照顧，以適應當地氣候並加快康復，希望能送牠回南極。（取材自dbca.wa.gov.au）

西澳州生物多樣性、保育、景點部(Department of Biodiversity, Conservation and Attractions，DBCA)日前表示，在海灘(Ocean Beach)上發現一隻皇帝企鵝(Emperor Penguin)，牠是第一隻已知的到達澳洲 的南極企鵝，打破了以往企鵝「北上」的最遠紀錄。

據香港01報導，這隻成年雄性企鵝於1日在澳洲西南部溫帶丹麥鎮的一個熱門旅遊海灘上被發現時，有營養不良的症狀。

皇帝企鵝一般生活在南極洲，而該海灘距離南極約2200英里(約3540公里)。西澳大學(UWA)研究員坎內爾(Belinda Cannell)表示，儘管有皇帝企鵝北上到過紐西蘭，但更北的澳洲從未有人報導過。

為了幫這隻企鵝恢復健康，坎內爾向海鳥康復師Carol Biddulph建議，向牠噴灑冷水霧，以應對陌生的氣候。該企鵝身高1米，初步測量體重50磅(約23公斤)，大約是成年男性體重的一半。但有關部門表示，重點是讓企鵝先恢復健康，至於能否重返南極洲，他們「仍在研究選項」。

「紐約時報 」引述華盛頓大學(University of Washington)生物學教授布斯瑪(Dee Boersma)指出，皇帝企鵝必須在冰原或冰川 上養育後代，而南極海冰水平創歷史新低，對牠們的生活造成了嚴重破壞，所以企鵝只好去更遠的地方尋找新繁殖地。澳洲西南部的海洋海灘(Ocean Beach)是皇帝企鵝已知到達過離南極棲息地最遠的地方。

她還說：「我想牠只是在找落腳點休息一下，只要食物充足就沒事。」雖然這是已知的企鵝靠自身力量進行的最長旅途，但布斯瑪知道「還有更長的旅程」。