全球最酷40街區 泰王規畫「嵩越路製造」曼谷老街入選

曼谷老城區的嵩越路街區經過在地商家3年的努力，現在是曼谷最潮流的街區。（中央社）

經過3年努力，曼谷老城的嵩越路街區華麗轉身，現在是曼谷最有潮流感 的打卡熱點。新店家進駐並透過和傳統商家的合作，打造出獨特的嵩越路魅力，新與舊的交融，也讓嵩越路朝永續發展邁進。

位於曼谷老城區耀華力路(Yaowarat)附近的嵩越路(Songwat)，是近一年曼谷討論度最高的區域，被時尚生活媒體Time Out評選為全球最酷的40個街區之一，泰媒民族報(The Nation)撰文分析為何嵩越路成了現在年輕人最想去的區域，曼谷郵報(Bangkok Post)則是多次製作影音帶領讀者漫步嵩越路社區。

嵩越路是泰王拉瑪五世朱拉隆功(king Chulalongkorn)時期因為老城區一場大火後重新規畫出來的區域，由於是泰王指定規畫，因此嵩越的泰文就是代表「 由國王規畫」。

因為緊鄰昭披耶河岸，嵩越路早年是曼谷進出口貿易的樞紐，食材、乾貨和香料店家盤據昭披耶河畔，近20年加入了不少玩具商、鞋商和塑膠製品商。大約從2016年起，開始陸續有藝廊、咖啡 店、餐廳和旅館進駐，讓嵩越路這個街區變得更有潮流感和文青感。

曼谷老城區的嵩越路街區是曼谷最潮流的街區，許多新店家進駐，也仍有許多老商家屹立不搖。（中央社）

曼谷老城區的嵩越路街區是曼谷最潮流的街區，許多傳統商家，例如販賣香料的商家，和新進駐的餐飲店家合作，營造出傳統新潮交融的滋味。（中央社）

儘管如此，老社區仍逐漸失去生命力，一群在嵩越路經營藝廊、咖啡館和餐廳的年輕人，感覺可以為這個社區做點什麼，因此2022年集結起來辦活動，帶動老社區發展，他們將社區組織取名為「嵩越路製造」(Made in Songwat)。

去年他們出版了第一本導覽書，書名就叫嵩越路製造，並舉辦了第一屆的嵩越路周(Songwat Week)，透過各式講座、展覽、市集和導覽行程，讓民眾更加了解嵩越路的發展歷史和社區特色。

嵩越路製造從剛開始的只有10個店家加入，到去年的40家左右，發展到今年第3年已經有了60多個店家，因為嵩越路打出名號，越來越多各種生活潮流相關的店家進駐，路上經常可以看到網紅或民眾在各式各樣有特色的街景打卡拍照，嵩越路製造更在近日出版了第二本導覽書和舉辦第二屆的嵩越路周，規模更勝去年。

嵩越路製造的創辦人陳奇為(Kiattiwat Srichanwanpen)在嵩越路經營藝廊，是在嵩越路長大的華人 移民第三代。他告訴中央社記者，大家一開始只是想要集結眾人之力做點事情，嵩越路可以發展成今天這樣完全是出乎大家意料之外。

陳奇為說，今年嵩越路周的主題是「嵩越交會」(Songwat Cross)，代表新與舊交融在一起，他希望未來的嵩越路成為藝術、設計、時尚的代名詞，成為年輕人尋找靈感的地方，然後願意一直回訪。

在嵩越路經營民宿、咖啡店、酒吧和美甲店的老闆班琵查(Punpitcha Taychakhoonavudh)早在2016年就進駐嵩越路社區，她一開始的初衷是希望在昭披耶河畔打造一個消費親民的地方，讓一般人也可以坐在河邊享受昭披耶河的風光。

她說，因為有一段時間大卡車不能進入老城區，眼看嵩越路的傳統店家生意奄奄一息，大家集結在一起在想要怎麼振興區域，近幾年越來越多人加入，的確帶來了更多人潮和商機。

嵩越路社區發展得越來越好，越來越多店家進駐，嵩越路製造的使命，從振興社區發展，到如何讓新舊店家可以一起共榮。班琵查希望嵩越路還是可以保有本來的文化、傳統和建築物，也希望原來的老店家能夠永續營業，「這些才是造就我們和其他區域不一樣的地方」。

透過新舊店家的合作，嵩越路社區可以呈現出傳統和新潮交融的特色，班琵查舉例，嵩越路社區不少咖啡店或酒吧，都還會跟傳統的香料乾貨店購買香料或乾貨，加在特製飲品中，創新跟傳統的激盪，交融出新的滋味。

班琵查認為嵩越路需要的未來，是可以永續發展的，而不是來得快去得也快的生意，而協助中小企業永續經營，會是嵩越路製造不會改變的中心概念。