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日本首家棺材咖啡館 120年殯葬業操刀 預約做1事

綜合報導
女性消費者躺入黃色棺材，閉眼體驗入殮儀式。（取材自臉書）
女性消費者躺入黃色棺材，閉眼體驗入殮儀式。（取材自臉書）

日本千葉縣富津市一家有逾120年歷史的日式傳統殯儀館Kajiya（和葬空間か志"屋 ），近日與殯葬用品公司合作，推出日本首家預約制棺材咖啡館（入棺カフェ），為消費者提供「躺入棺材體驗」服務，吸引不少顧客前來打卡拍照，店主表示要讓年輕人思考葬禮的意義。

綜合日媒報導，Kajiya總店是明治後期1902年創立的老字號殯儀館，咖啡館設於富津市Kajiya總店大樓的1層，自9月起開張，建築有100年歷史；店內有三口棺材，分別為金、綠和黃色，由殯葬用品公司GRAVE TOKYO設計。

咖啡館體驗費為2200日圓（約14美元），現場有不少消費者體驗入棺，還有情侶要求拍照打卡。

入棺咖啡館內的綠色日式傳統棺材。（取材自臉書）
入棺咖啡館內的綠色日式傳統棺材。（取材自臉書）

策畫咖啡館的48歲社長平野清隆表示，消費者可以躺進棺材，蓋上棺材板幾分鐘，靜靜思考在離世前應該如何生活，這一創意的背後是他24歲時父親突然去世，對他有所啟發。

平野清隆說，此次將以入殮咖啡館為接觸點，提前讓年輕人了解與體驗到對於「送別」的意識，探索新的葬禮形式；體驗者付費後，可在咖啡館內體驗各種不同的入棺體驗，可以選擇蓋上棺材幾分鐘，靜靜思考在壽命終止之前應該如何生活。

他稱希望人們在擁有「生動」體驗的同時，也讓情緒低落、在生活碰壁的人有「重生」感覺，「從它們走出來意味你已經重生，你的生活已被重置。我希望他們感到可以重新開始生活。」

平野清隆表示，許多人只會想像婚禮的大事，多半只談生不談死，沒有多少年輕人會思考葬禮，正因為如此，他大膽地嘗試，通過入殮咖啡館，吸引更多人關注，旨在改變年輕人對葬禮及行業的刻板印象。

透過咖啡館提供「入棺思考人生」打卡體驗服務活動，平野清隆也希望能振興整個日本殯葬業，讓開殯葬公司成為孩子嚮往的職業。

老字號日式殯葬公司Kajiya開設在日本千葉縣富津市。（取材自臉書）
老字號日式殯葬公司Kajiya開設在日本千葉縣富津市。（取材自臉書）

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