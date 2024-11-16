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輕視澳洲原住民？英名廚童書「比利與史詩般逃亡」下架

綜合報導
英國名廚奧立佛。（美聯社）
英國名廚奧立佛。（美聯社）

英國名廚奧立佛（Jamie Oliver）因為自己撰寫的兒童讀物遭批評為「抹殺、輕視澳洲原住民，並造成刻板印象」後，他已經宣布不再銷售這本書。

奧立佛的童書「比利與史詩般逃亡」（Billy and the Epic Escape，暫譯）敘述一群朋友在夏季冒險時，遇到一名在寄養家庭的原住民女孩被綁架的虛構故事。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這則故事引起一群原住民作家的憤怒，澳洲原住民教育機構「國家原住民和托勒斯海峽島民教育公司」（NATSIEC）要求應撤下這本書。

NATSIEC告訴衛報，這本書「不尊重」原住民，並「造成澳洲原住民及其經歷遭到抹殺、輕視，且形成刻板印象」。

澳洲曾實施延續至1970年代的「同化政策」，讓數以千計的原住民和托勒斯海峽島民被帶離家園並安置於白人家庭中寄養，如今這段歷史的原住民又稱為「被偷走的一代」。

衛報也指出，這本書不正確使用原住民詞彙。奧立佛挨批後表示，他對於冒犯到原住民感到「震驚」，為此自己「真心誠意」道歉。

他還說：「我從沒有想要去曲解這個令人傷痛的問題。我跟出版商共同決定，要停售這本書。」

中央社引述法新社報導，但現在這本書仍可在網路上買得到。

奧立佛在1999年因電視美食節目「原味主廚」（The Naked Chef）播出而嶄露頭角，之後他又主持了數個節目，並出版多本烹飪書籍。

奧立佛的童書「比利與史詩般逃亡」（Billy and the Epic Esca...
奧立佛的童書「比利與史詩般逃亡」（Billy and the Epic Escape）。（取材自亞馬遜網站）

原住民 澳洲 比利

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