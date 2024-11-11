台灣e-Gate僅10秒 友善大馬穆斯林通關逕赴祈禱室

馬來西亞今年6月開放台人使用馬國自動查驗通關系統。為表達互惠，台灣自11月7日起開放馬國人民使用e-Gate，為第7個與台灣完成互惠使用國家。圖為吉隆坡國際機場以醒目的標示將中華民國國旗與其他開放的國家並列。（中央社）

「通關僅需10秒」，大馬旅客對台灣開放e-Gate按讚；穆斯林女領隊說，當班機落地並完成快速通關，可以馬上進入機場祈禱室祈禱，這項新措施對穆斯林旅客是一大福音。

馬來西亞今年6月開放台灣人使用馬國自動查驗通關系統，內政部長劉世芳表示，為表達互惠，台灣自11月7日起開放馬國人民使用e-Gate，為第7個與台灣完成互惠使用的國家。

具有多年帶團經驗的馬來西亞穆斯林女領隊安妮莎（An Nisa）表示，這真是好消息，完全不必耗費在移民關口排隊等候查驗，大馬旅客使用自動查驗通關系統，通關非常快速。

她指出，全體穆斯林都必須遵守伊斯蘭的規範行為，這也與穆斯林生活融為一體，如果大馬旅客使用e-Gate通關，特別對穆斯林族群來說是一大福音，當提早出關，就能到桃園機場為穆斯林族群設置的祈禱室祈禱。

安妮莎認為，台灣推動大馬旅客赴台觀光 ，也對穆斯林朋友創造友善的旅遊環境，諸如獲清真認證的餐廳與旅館、機場設有祈禱室，這次台灣實施讓大馬人使用e-Gate新措施通關，無疑對穆斯林族群是親善友好的作法。

馬來西亞旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）說，大馬到台灣自由行旅客越來越多，如果快速通關，勢必方便馬來西亞旅客入境，昔日入境排隊至少半小時，新措施施行大幅減少無謂的排隊時間。

對於目前開放的自動通關，觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，這項新措施絕對能大幅吸引大馬人造訪台灣，尤其，觀光署對重遊台灣的旅客已推出各種優惠活動，如果再輔以e-Gate通關入境，會讓大馬朋友入境更友善。

馬來西亞旅客赴台旅遊雖可選擇搭乘華航、長榮與星宇航空，但也有穆斯林旅客配合旅遊時間，搭乘馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、峇迪航空（Batik Air）或其它廉價航空 班機。

馬航或峇迪航空部分航班抵達台灣的時間多半在中午時分，接近穆斯林祈禱時間，當穆斯林利用e-Gate通關快速出關，就能到桃園機場為穆斯林族群設置的祈禱室祈禱。

2023年有46萬名馬來西亞旅客訪問台灣，在東南亞 國家協會中排名第一。根據熱門旅遊平台Agoda調查，馬來西亞人把台北市列為2024年出國旅遊目的地首選，台灣也在大力推廣「台灣歡迎您」活動，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」排名第3。