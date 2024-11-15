日打造圖書館商店 明年起賣書 未來還打算賣文具、蔬菜

日本擬打造「圖書館商店」賣書，圖為一名男子在日本東京板橋區成馬蘇圖書館閱覽。（ 路透）

日本 全國範圍內書店 減少且一些地區沒有書店， 擬打造「圖書館 商店」賣書，便利仍然有興趣購書的市民，計畫在多間圖書館銷售書籍，最快明年度開始試行；負責各地圖書館服務的圖書館流通中心與出版批發商巨頭日本出版販賣（日販），計畫在多家圖書館開展該試驗。

據悉，這項擬於圖書館銷售書籍的計畫，是看中圖書館的便利，大型出版批發商日本出版販賣公司（日販）和負責全國圖書館服務的圖書館流通中心，計畫最快明年度開始在多間圖書館試行售書，試行相關費用由這兩家機構承擔。

目前正在甄選參與試驗的圖書館，在確認市場需求後，該機制將推廣至各地。

根據計畫，圖書館將於借書窗口之外設置購書窗口，讀者可選購當中擺放的書籍，若在圖書館讀書後覺得內容吸引，也可以提出購買個別書本；這對於未習慣使用網購的老年人或低年級學生，圖書館內的購書窗口也能讓他們輕鬆購書。

試驗還設想銷售文具及當地蔬菜等。日販負責人透露稱，力爭為圖書館注入活力，使之成為地區交流的據點，要打造『圖書館商店』的概念。」若當地有書店，則考慮從書店採購書籍。

日本文化廳日前公布一項調查，調查詢問人們每月讀了多少本書（包括電子書，但不包括雜誌和漫畫），結果顯示有62.6%受訪者稱每月沒有讀過一本書。

日本經濟產業省負責重振書店的專案小組在月前發布的一份報告指出，日本的書店目前面對的挑戰有34項之多，除閱讀人數減少外，還有物流成本不斷上升，以及無現金交易盛行下產生的費用開支等。