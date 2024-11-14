麥當勞薯餅、早餐為什麼不全天供應？ 前員工解密

曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密，為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐的原因。（路透）

麥當勞 的早餐和薯餅受到很多人喜愛，常有死忠顧客希望能全天候供應。曾在麥當勞擔任廚師的哈拉斯(Mike Haracz)揭密麥當勞一直不整天供應早餐和薯餅的原因，原來只是「讓每件事的運作盡可能最簡單」。

每日郵報(Daily Mail)報導，住在伊利諾州的哈拉斯2019年從麥當勞離職後，不時在TikTok上分享過去工作的所見所聞和公開麥當勞運作的方式，他在近日的一支影片解釋麥當勞為什麼沒有全天候供應早餐和薯餅。

哈拉斯說，麥當勞曾經有一陣子整天都有賣早餐，但後來他們發現這需要很多額外的訓練和人力，造成很大困難，所以後來取消。

至於薯餅則是因為油炸設備。哈拉斯說，麥當勞的薯條和薯餅共用油炸機，但根據麥當勞的「黃金標準」，兩者需要的油溫不同，所以不能一起炸，另外薯條和薯餅炸好後都要放在保溫燈下，若同時供應，兩項產品分開放就需要兩倍位置，成本變高，也會壓縮其他設備的空間。

哈拉斯說，麥當勞不會給客人想要的，他們只想讓所有事情的運作盡可能最簡單，因為他們知道即便如此客人還是會上門，點他們有供應的產品。

網友紛紛在哈拉斯的影片下留言，說自己真的很懷念整天都能買到的早餐，他只會為了買早餐去麥當勞，也有人說麥當勞全天候供應早餐時他是常客，但停止整天供應後他只去過兩次。

麥當勞2020年時曾在社群媒體 回應取消全天候供應早餐的理由，表示最初是為了簡化廚房運作的流程而取消，他們因此製餐速度變快，服務也更精準，公司會再研議恢復全天候早餐的可能性。