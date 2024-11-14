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德國披薩店「40號餐」附古柯鹼熱賣 150警埋伏抓販毒集團

世界新聞網何卓賢
德國警方近日在西部杜塞爾多夫查處了一家「掛羊頭賣狗肉」祕密販毒的披薩店。圖為示意圖，非當事者販賣的披薩。（圖／123RF）
德國警方近日在西部杜塞爾多夫查處了一家「掛羊頭賣狗肉」祕密販毒的披薩店。圖為示意圖，非當事者販賣的披薩。（圖／123RF）

德國警方近日在西部城市杜塞爾多夫(Düsseldorf)查處了一家祕密販毒的披薩店，發現當顧客點菜單上第「40號」披薩的話，則會附帶毒品古柯鹼(cocaine)。

據美聯社，當地警長馮·莫爾克(Michael Graf von Moltke)告訴記者，「40號是他們賣得最好的披薩之一。」

今年三月，警方首次收到來自食品監察員的消息，稱披薩店運行情況可疑。當藥物監察員工開始留意披薩店之後不久，他們就發現了為何第40號披薩賣得這麼好。

在一次警方的突查行動中，披薩店的36歲經理慌亂中將一袋毒品扔出窗外，恰好扔到了警察跟前。這袋毒品包括3.5磅的古柯鹼、41.1盎司大麻，以及26.8萬歐元(約29萬美元)現金。

該披薩店經理被捕之後幾天獲釋，但死性不改，很快就重新開店並且繼續售賣附帶古柯鹼的40號披薩。探員於是抓住這個機會，觀察該披薩店的毒品供應線。在150名警員長達幾周的潛伏調查後，當地警方破獲了德國西部的一個毒品販賣集團，抓捕包括3名嫌疑人以及該集團的22歲頭目，並且突擊了其他12名嫌疑人的家和商鋪。

突擊過程中，警方還發現了兩座大麻種植區，分別種有300株和60株大麻，並搜出了刀具武器、現金、名錶等贓物。

披薩店經理在試圖逃出國的過程中再被逮捕。此外，警方沒有透露這款藏毒的40號披薩要價多少錢。

毒品 大麻 德國

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