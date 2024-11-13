祖母自稱「曾是國際名模」 網紅孫見到當年美照驚呆

網紅Ollie的祖母當年曾是國際名模，祖母年輕時曾拍過許多造型不同的照片。（取材自Instagram）

俗話雖說「好漢不提當年勇」，但有時過了全盛時期，自己過去的豐功偉業就算提了，年輕一輩的人搞不好還不相信，直到出現確切的證據，才發現原來是自己有眼不識泰山。近來有位網紅，就因為這樣的關係，意外知道自己的祖母，原來當初是多麼厲害的人物。

根據日本 媒體「ねとらぼ」報導，一位帥氣的美國網紅Ollie Muhl，最近在個人Instagram上分享一支影片。他在影片中表示，他的祖母曾自稱以前當過國際級的模特兒，並在影片中做時髦的打扮，擺出幾個模特兒的姿勢。

網友看到網紅Ollie的祖母當年做過國際模特兒的照片，驚呼「你的奶奶真美」、「簡直是女神」，還留言「曾經？她現在仍然令人驚豔」。（取材自Instagram）

Ollie起初不相信祖母的話，然而到後來，孫子Ollie發現好幾張祖母年輕時當模特兒的照片，證明祖母所言不假。這些舊照片中，有著祖母年輕時搭配不同髮型、服飾的造型，展現出一種冷豔、又酷又美的風貌。

許多網友也都表示「你的奶奶真美」、「她好迷人」、「顯然你的基因也是來自於她」、「你居然會不相信她」、「我記得這位模特兒」、「簡直是女神」、「曾經？她現在仍然令人驚豔」、「我甚至不需要照片，看著她現在的樣子就相信這件事」、「她看鏡頭的樣子就能說明一切」。

一名祖母級網紅（右）自稱當年是國際模特兒，後來孫子Ollie（左）發現好幾張祖母年輕時的照片，才知所言不假。（取材自Instagram）

網紅Ollie的祖母當年配搭不同的服裝造型，當過國際名模，帶出冷豔、又酷又美的風貌。（取材自Instagram）