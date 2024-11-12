羅馬知名許願池 年撈150萬枚硬幣 還有假牙、臍帶…

羅馬特雷維噴泉(Trevi Fountain)前面有一個小水池，遊客可以在裡面扔硬幣，因為特萊維噴泉已經排空，正在進行維護工作，維護工作將持續到2025年9月左右。(美聯社)

義大利 羅馬的知名地標特雷維噴泉，是著名的許願池，每年投入噴泉的硬幣高達150萬枚，平均有130多萬歐元，不過如今噴泉正在整修，為了滿足想投下硬幣，為愛情、健康、事業等許願的遊客，市政府特地設立迷你許願池，但這也引來正反不一的評價。有遊客覺得構想親切可愛，也有人覺得小池子其醜無比。

羅馬最吸睛景點特雷維噴泉，魅力無法擋，儘管四周都拉起圍籬在整修，來自全球的遊客依舊想將硬幣丟入池中，許願有機會能重遊這座「永恆之城」。不過也因為按照傳統必須「背對」噴泉拋硬幣，所以很多東西也會意外掉進噴泉裡。

特雷維噴泉經理德桑說：「我們在噴泉裡發現各種東西，如你所想的，透過投下硬幣，任何東西都可能掉落，我們找到手鐲、項鍊、假牙還有臍帶，我們在噴泉裡發現一些東西。」

每年投入噴泉的硬幣高達150萬枚，管理單位每周一跟周五會用特殊的工具把硬幣吸起來；過去15年來，羅馬當局與天主教慈善機構明愛達成協議，將硬幣資助作為幫助貧困人口的善款。

澳洲 遊客賈哈尼表示，「這是幫助窮人的正確方式，我認為這是投下錢幣的人，進行感情轉移的方式，然後這種感情就會轉移到接收錢幣的人身上，這會是一趟美好的旅程。」

針對噴泉在整修，政府在一旁設立「迷你池」一事，荷蘭遊客瑪麗安娜表示，她認為這樣做很可愛，人們依然能過來投幣，有許多人會把硬幣丟進去。但也有遊客對小許願池的設立，不以為然，義大利本地遊客丹妮拉說，「那小池子有夠醜，應該維持原樣。」，即便如此她依舊將硬幣拋入小池子裡，表示是為了「滿足孩子的期待」。

特雷維噴泉建成於1762年，是羅馬最大的巴洛克風格噴泉，相傳過去羅馬帝國軍團士兵出征前會在此投下硬幣，許願能凱旋歸來，1998年重新整修，成為現在的樣貌。