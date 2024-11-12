黑白大廚「三重奏」秀韓國製醬文化 有望被列聯國非遺

韓國泡菜經過辛辣醬料醃製發酵製成；圖為南楊州市泡菜研究所製作泡菜過程。 (路透)

聯合國 教科文組織(UNESCO)的評估機關日前於官網宣布「韓國的制醬文化」經審查，機關列入非遺名錄，製作大豆發酵醬料的傳統文化有望成為韓國第23項人類非物質文化遺產。製醬涵蓋大醬、醬油和辣椒醬的製作和食用流程，是韓國飲食文化的核心之一。

香港01報導，韓國的製醬文化亦有別於中日兩國的制醬法，首先把熟豆搗碎，製成醬塊。曬醬塊後，與鹽水一起放在醬缸發酵一段時間，隨後分離渣子和液體。其中渣子成為大醬，液體成為醬油。尤其發酵醬塊可同時製造兩種醬的方法較特別。

韓國的製醬文化不僅包括「醬」這一食品本身，還涉及醬料製作過程中所需的原料準備和製作工序。據「中央日報」報導，韓國人自三國時代以來，就已慣於食用發酵大豆製成的醬類，發展出獨特的製作技藝。韓國的製醬方法顯著區別於中國和日本，製作大醬和醬油時採用發酵醬塊來釀造，以及循環使用前一年剩餘醬的方法，展現出韓國特有的創新。

近年來，製醬文化在大眾文化中逐漸成為焦點，Netflix綜藝節目「黑白大廚」便以「醬三重奏」(大醬、醬油、辣椒醬)作為競賽主題，凸顯了醬類在韓國飲食生活中的不可或缺性。教科文組織表示，醬協助韓國飲食的營養均衡，而各家製作方式有所不同，讓製醬成為家庭歷史和傳統的延續。

針對兩種此外，聯合國教科文組織也建議將「北韓 服飾風俗」列入非物質文化遺產名錄。此前，北韓已有阿里郎(2014年)、醃製泡菜(2015年)、摔角(2018年)和「平壤 冷麵」(2022年)等項目入選，若「北韓服飾風俗」成功列入，將成為其第5項非物質文化遺產。傳統文化的最終審查結果將於12月2日至7日，在巴拉圭首都亞松森(Asuncion)舉行的政府間委員會第十九次會議上發表。