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澳航波音客機疑引擎故障爆炸 雪梨機場跑道起火濃煙直竄

編譯徐榆涵／即時報導
澳航波音客機8日起飛時疑似引擎故障爆炸，隨後緊急返回雪梨機場。(取自X)
澳航波音客機8日起飛時疑似引擎故障爆炸，隨後緊急返回雪梨機場。(取自X)

澳洲航空一架原定飛往布里斯本的班機，8日起飛時疑似發生引擎故障爆炸，隨後緊急返回雪梨機場。與此同時，雪梨機場跑道旁的草地發生火災，現場濃煙狂竄。

澳洲航空QF520波音737班機，8日中午12點35分左右離開雪梨機場，原定飛往布里斯本，未料4分鐘後突然轉向並停止爬升，接著盤旋返回機場，並於下午1點左右緊急迫降。

美國廣播公司記者威拉（Mark Willacy）當時也在機上，他表示，就在飛機起飛時，聽到一聲巨響，整架飛機都在抖動，稱飛機接著緩緩爬升，向西傾斜後返回雪梨上空。

在巨響出現約10至15分鐘後，機師向乘客表示，「右邊引擎發生重大問題，當時一切都在控制中，但我們必須返回雪梨。」隨後飛機降落雪梨機場，幾輛航空消防與救援車輛前來檢查引擎，現場竄出大量濃煙，有乘客目睹附近草地起火。

澳洲航空機師托比亞諾（Richard Tobiano）表示，該航班起飛後引擎疑似故障，在短暫盤旋後，飛機安全降落雪梨機場，詳細事發原因還有待調查。機上沒有人員受傷，乘客將改搭其他航班前往目的地。

機場發言人稱，尚不清楚引擎爆炸和草地起火是否有關，正在進行調查釐清。

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