澳航波音客機疑引擎故障爆炸 雪梨機場跑道起火濃煙直竄

澳航波音客機8日起飛時疑似引擎故障爆炸，隨後緊急返回雪梨機場。(取自X)

澳洲 航空一架原定飛往布里斯本的班機，8日起飛時疑似發生引擎故障爆炸，隨後緊急返回雪梨機場。與此同時，雪梨機場跑道旁的草地發生火災，現場濃煙狂竄。

#Breaking : A fire has broken out next to the runway at Sydney airport after an suspected engine explosion.

Flight QF520 was taking off from Sydney Airport and headed to Brisbane when passengers heard a loud bang.

Daniel Sutton has more. pic.twitter.com/p09HRguqJR — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) 2024年11月8日

澳洲航空QF520波音737班機，8日中午12點35分左右離開雪梨機場，原定飛往布里斯本，未料4分鐘後突然轉向並停止爬升，接著盤旋返回機場，並於下午1點左右緊急迫降。

美國廣播公司記者威拉（Mark Willacy）當時也在機上，他表示，就在飛機起飛時，聽到一聲巨響，整架飛機都在抖動，稱飛機接著緩緩爬升，向西傾斜後返回雪梨上空。

在巨響出現約10至15分鐘後，機師向乘客表示，「右邊引擎發生重大問題，當時一切都在控制中，但我們必須返回雪梨。」隨後飛機降落雪梨機場，幾輛航空消防與救援車輛前來檢查引擎，現場竄出大量濃煙，有乘客目睹附近草地起火。

澳洲航空機師托比亞諾（Richard Tobiano）表示，該航班起飛後引擎疑似故障，在短暫盤旋後，飛機安全降落雪梨機場，詳細事發原因還有待調查。機上沒有人員受傷，乘客將改搭其他航班前往目的地。

機場發言人稱，尚不清楚引擎爆炸和草地起火是否有關，正在進行調查釐清。