泰國河馬「彈跳豬」暴紅 僧侶加持造型佛牌 下場曝光

泰國綠山動物園的侏儒河馬成為社群媒體新寵兒，人氣不斷攀升，有佛寺將其做成佛牌，遭批評做得太過頭。(歐新社)

泰國 綠山動物園 的侏儒河馬彈跳豬備受歡迎，有佛寺將彈跳豬做成佛牌，宣稱可以帶來好運，遭到民眾批評做得太過頭，幫彈跳豬佛牌加持的僧侶因此被要求離開佛寺，他也向社會大眾道歉。

位於春武里府的綠山動物園(Khao Kheow Zoo)近來備受矚目，今年7月10日出生、暱稱為彈跳豬(Moo Deng)的侏儒河馬自從亮相之後人氣不斷攀升。因為可愛的模樣和充滿個性的行為，讓彈跳豬成為社群媒體 寵兒，網路上有各種彈跳豬的迷因和繪畫創作，更帶動大批人潮造訪綠山動物園，為動物園帶來收入，周邊商品更是商機無限。

近來有佛寺將彈跳豬製作成類似佛牌的概念，泰國公視(Thai PBS)報導，位於春武里府(Chonburi)的阿南普拉帕南佛寺(Ananburaparam)以彈跳豬的形象做成佛牌的樣子，並宣稱可以帶來好運，隨著不同的製作材質有不同的價格，從200泰銖(約6美元)到2500泰銖(約74美元)不等，寺方表示收入會用來幫助佛寺的日常開支。

不過這種做法引發爭議。鮮新聞(Khaosod)報導，隨著這間佛寺的僧侶幫彈跳豬加持的照片在網路上廣為流傳後，民眾的批評隨之而來，有人說：「我們真的已經走到這個地步了嗎？」「泰式生意太超過了吧。」還有不少人認為彈跳豬只是動物，不會因此幫人類帶來好運。

由於爭議過大，阿南普拉帕南佛寺所在教區的大住持昨天要求幫彈跳豬雕像加持的僧侶沙木(Samuh Thanawut)在7天內離開佛寺。沙木告訴鮮新聞他會接受這樣的命令，他也向社會大眾和佛教道歉，認為自己這樣的行為不適當。