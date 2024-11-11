「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」 1原因以奧斯卡影帝命名

西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇類物種，研究人員將其命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」(學名：Anguiculus dicaprioi)。(取自Nature Scientific Reports線上文獻資源)

紐約郵報21日引述「自然」期刊一項進行中研究指出，西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇種，雖然其基因與已知蛇類有相似之處，卻屬於完全不同的物種。有趣的是，研究人員將這款新蛇種命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」(學名：Anguiculus dicaprioi)，致敬奧斯卡 影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)對環境保護付出的心力。

科學家最初在2020年發現這款全新蛇類物種，目前僅在尼泊爾和印度 喜馬偕爾邦地區現蹤，科學家分析該蛇DNA發現，雖然牠具有其他蛇類特徵，但卻是一個全新物種。

「李奧納多狄卡皮歐之蛇」僅約56公分，頭部短、鼻孔大，有許多牙齒。(取自Nature Scientific Reports線上文獻資源)

這種新蛇體型細小，僅有22英吋(約56公分)，頭部短、鼻孔大，有許多牙齒，還有圓拱狀的鼻部，頸部略為可見一圈淡灰色帶狀花紋；可在海拔高達6100英尺(約1859公尺)的地方生存。

研究人員表示，當時在泥濘山地上發現這種蛇，直到被捕捉才動了一下，完全沒有試圖咬人。

至於為何以李奧納多狄卡皮歐命名？研究人員表示，「狄卡皮歐身為美國演員、電影製片和環保人士，積極提升民眾認知全球氣候變遷 和生物多樣性流失」，因此決定以此致敬他在環境保育上的貢獻。