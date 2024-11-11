我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」 1原因以奧斯卡影帝命名

編譯盧思綸
西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇類物種，研究人員將其命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」(學名：Anguiculus dicaprioi)。(取自Nature Scientific Reports線上文獻資源)
西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇類物種，研究人員將其命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」(學名：Anguiculus dicaprioi)。(取自Nature Scientific Reports線上文獻資源)

紐約郵報21日引述「自然」期刊一項進行中研究指出，西喜馬拉雅地區發現一種全新蛇種，雖然其基因與已知蛇類有相似之處，卻屬於完全不同的物種。有趣的是，研究人員將這款新蛇種命名為「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」(學名：Anguiculus dicaprioi)，致敬奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)對環境保護付出的心力。

科學家最初在2020年發現這款全新蛇類物種，目前僅在尼泊爾和印度喜馬偕爾邦地區現蹤，科學家分析該蛇DNA發現，雖然牠具有其他蛇類特徵，但卻是一個全新物種。

「李奧納多狄卡皮歐之蛇」僅約56公分，頭部短、鼻孔大，有許多牙齒。(取自Natu...
「李奧納多狄卡皮歐之蛇」僅約56公分，頭部短、鼻孔大，有許多牙齒。(取自Nature Scientific Reports線上文獻資源)

這種新蛇體型細小，僅有22英吋(約56公分)，頭部短、鼻孔大，有許多牙齒，還有圓拱狀的鼻部，頸部略為可見一圈淡灰色帶狀花紋；可在海拔高達6100英尺(約1859公尺)的地方生存。

研究人員表示，當時在泥濘山地上發現這種蛇，直到被捕捉才動了一下，完全沒有試圖咬人。

至於為何以李奧納多狄卡皮歐命名？研究人員表示，「狄卡皮歐身為美國演員、電影製片和環保人士，積極提升民眾認知全球氣候變遷和生物多樣性流失」，因此決定以此致敬他在環境保育上的貢獻。

李奧納多狄卡皮歐2023出席在紐約歌譚獎。(路透)
李奧納多狄卡皮歐2023出席在紐約歌譚獎。(路透)

氣候變遷 奧斯卡 印度

上一則

內唐亞胡稱批准真主黨呼叫器爆炸案 以色列首承認參與

下一則

泰國河馬「彈跳豬」暴紅 僧侶加持造型佛牌 下場曝光

延伸閱讀

印度巴士60載人墜喜馬拉雅山脈深谷 至少36死

印度巴士60載人墜喜馬拉雅山脈深谷 至少36死
新蛇種叫「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」 以影帝命名原因曝

新蛇種叫「狄卡皮歐之喜馬拉雅蛇」 以影帝命名原因曝
中﻿印結束4年對峙 兩軍邊境各自後撤

中﻿印結束4年對峙 兩軍邊境各自後撤
去年傳病危 傑米福克斯牽愛女走紅毯

去年傳病危 傑米福克斯牽愛女走紅毯

熱門新聞

川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24
國家安全顧問蘇利文。(歐新社)

蘇利文：川普上任前 美將交付60億美元援烏資金

2024-11-10 16:07

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大