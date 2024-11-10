我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

美國博士生深挖Google查數據 發現1200年前瑪雅古城

綜合報導
光學雷達圖像揭示墨西哥猶加敦半島的叢林間，埋藏着不為人知的瑪雅文明遺蹟。（取材自Tulane university）
光學雷達圖像揭示墨西哥猶加敦半島的叢林間，埋藏着不為人知的瑪雅文明遺蹟。（取材自Tulane university）

考古學術期刊Antiquity日前刊載研究成果，美國一名博士生在搜尋整理網路上的光學雷達(Lidar)調查數據，結果「偶然」發現了馬雅遺址，在墨西哥東岸猶加敦半島的叢林間，發現一座有1200年歷史的大型瑪雅古城，其規模非常大，與英國愛丁堡的面積相當。

據報導，美國北亞利桑那大學考古學博士生奧爾德-托馬斯(Luke Auld-Thomas)向來相信光學雷達有助考古，這是一種遙感技術，靠飛機飛掠時向地面發射激光脈衝獲取數據，能夠根據該地點地表特徵，用來建構三維資訊。而原先環境監測的數據，是調查植披的疏密情況，但是奧德-湯瑪斯運用考古學家的方法處理數據，結果在調查圖像數據中，發現瑪雅古城。

他說：「我在Google的第16頁，發現墨西哥一家環境監測組織進行的光達勘測(Lidar survey)。」隨後的調查，發現這個遺址有瑪雅金字塔、運動場、連接各地區的堤道，還有露天劇場。如此規模，僅次於最大的瑪雅遺址卡拉克穆爾(Calakmul )，可能是21世紀最大的考古發現。

由於博士生是最早的發現者，他就擁有命名權。奧德-湯瑪斯和他的同事，以附近的潟湖，將這座城市命名為瓦萊里安娜(Valeriana)。這座城市面積約16.6平方公里，有兩個主要中心，大型建築相距約2公里，它有兩個帶有寺廟金字塔的廣場，瑪雅人會在那裡進行儀式，隱藏玉面具等寶藏，並埋葬死者。它還有一個球場，人們可以在那裡玩古老的球類遊戲。還有水庫的證據，古城共6674建構物，推測公元750年至850年的全盛時期可能有3萬至5萬人居住。

研究人員表示，由於這座失落城市是靠光達發現的，所以目前沒有照片。但是托馬斯的團隊，計畫在不久後就會前去地點實際考古，因為交通很方便。考古學家說，這座失落城市「隱藏在眾目睽睽之下」，該處距離斯普吉爾(Xpujil)小鎮很近，步行僅需15分鐘，那裡也是主要的瑪雅遺址，有大量已被清理的建築，成為觀光地點。

一張光達圖像顯示了墨西哥考古學家所說的新發現的失落瑪雅城市，他們將其命名為Val...
一張光達圖像顯示了墨西哥考古學家所說的新發現的失落瑪雅城市，他們將其命名為Valeriana，隱藏在墨西哥坎佩切南部叢林深處。（取材自Tulane university）

墨西哥 Google

上一則

小孩15歲自殺了 歐洲首起...法7家庭控TikTok推播自殘片

下一則

巴基斯坦車站爆炸 自殺炸彈攻擊釀26死60傷

延伸閱讀

投資美國以外房地產 這4個城市報酬率完勝

投資美國以外房地產 這4個城市報酬率完勝
慶俄羅斯方塊面世40周年 巨型裝置讓粉絲一起玩遊戲

慶俄羅斯方塊面世40周年 巨型裝置讓粉絲一起玩遊戲
把錢存放行動支付成風潮 但有這個疑慮

把錢存放行動支付成風潮 但有這個疑慮
連恩墜樓驟逝 最後帥氣身影曝光「房間電視被砸爛」

連恩墜樓驟逝 最後帥氣身影曝光「房間電視被砸爛」

熱門新聞

川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24
國家安全顧問蘇利文。(歐新社)

蘇利文：川普上任前 美將交付60億美元援烏資金

2024-11-10 16:07

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大