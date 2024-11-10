美國博士生深挖Google查數據 發現1200年前瑪雅古城

光學雷達圖像揭示墨西哥猶加敦半島的叢林間，埋藏着不為人知的瑪雅文明遺蹟。（取材自Tulane university）

考古學術期刊Antiquity日前刊載研究成果，美國一名博士生在搜尋整理網路上的光學雷達(Lidar)調查數據，結果「偶然」發現了馬雅遺址，在墨西哥 東岸猶加敦半島的叢林間，發現一座有1200年歷史的大型瑪雅古城，其規模非常大，與英國愛丁堡的面積相當。

據報導，美國北亞利桑那大學考古學博士生奧爾德-托馬斯(Luke Auld-Thomas)向來相信光學雷達有助考古，這是一種遙感技術，靠飛機飛掠時向地面發射激光脈衝獲取數據，能夠根據該地點地表特徵，用來建構三維資訊。而原先環境監測的數據，是調查植披的疏密情況，但是奧德-湯瑪斯運用考古學家的方法處理數據，結果在調查圖像數據中，發現瑪雅古城。

他說：「我在Google 的第16頁，發現墨西哥一家環境監測組織進行的光達勘測(Lidar survey)。」隨後的調查，發現這個遺址有瑪雅金字塔、運動場、連接各地區的堤道，還有露天劇場。如此規模，僅次於最大的瑪雅遺址卡拉克穆爾(Calakmul )，可能是21世紀最大的考古發現。

由於博士生是最早的發現者，他就擁有命名權。奧德-湯瑪斯和他的同事，以附近的潟湖，將這座城市命名為瓦萊里安娜(Valeriana)。這座城市面積約16.6平方公里，有兩個主要中心，大型建築相距約2公里，它有兩個帶有寺廟金字塔的廣場，瑪雅人會在那裡進行儀式，隱藏玉面具等寶藏，並埋葬死者。它還有一個球場，人們可以在那裡玩古老的球類遊戲。還有水庫的證據，古城共6674建構物，推測公元750年至850年的全盛時期可能有3萬至5萬人居住。