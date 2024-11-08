抗議衣著規定 伊朗女大生校園公然脫衣 被捕送精神病院

伊朗女大生在校園內脫到只剩內衣褲，孤單地抗議伊朗當局針對女性的嚴苛服裝規定；前方兩名黑衣女性為標準穿著。（Ｘ平台）

伊朗 德黑蘭一所大學校園內，一名女學生日前疑為抗議伊朗嚴格的伊斯蘭衣著規定，而在校園脫到只剩內衣，已遭伊朗當局逮捕。

綜合媒體報導，這名身分不詳的女子在德黑蘭（Tehran）著名學府伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）遭巴斯杰（Basij）準軍事組織成員騷擾，身上的頭巾和衣服遭拉扯。社群媒體 上發布的影片顯示，隨後她脫掉外衣以示抗議，最後身上只剩內衣褲，令一旁路人驚訝不已。社群媒體上的影片顯示，伊斯蘭自由大學分校的警衛拘留這名身分不明的女子。

社交媒體流傳的帖子表示，該女子被捕的過程中還遭嚴重毆打，「其頭部撞到車門或柱子而大量流血，車胎都沾有血迹」。

校方和警方隨後表示，該女學生「患有心理障礙」；另有消息指她被送進了精神病院。

然而，部分社群媒體網友認為，這名女子的舉動是蓄意的抗議行為。

伊朗強制規定女性在公共場合必須戴頭巾，並穿著寬鬆的衣服。2022年9月，年輕伊朗庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，並於羈押期間喪生。艾米尼之死旋即掀起全國抗議，示威行動雖遭安全部隊暴力鎮壓，卻有愈來愈多女性反抗當局、摘下頭巾。