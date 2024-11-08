我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

抗議衣著規定 伊朗女大生校園公然脫衣 被捕送精神病院

綜合報導
伊朗女大生在校園內脫到只剩內衣褲，孤單地抗議伊朗當局針對女性的嚴苛服裝規定；前方兩名黑衣女性為標準穿著。（Ｘ平台）
伊朗女大生在校園內脫到只剩內衣褲，孤單地抗議伊朗當局針對女性的嚴苛服裝規定；前方兩名黑衣女性為標準穿著。（Ｘ平台）

伊朗德黑蘭一所大學校園內，一名女學生日前疑為抗議伊朗嚴格的伊斯蘭衣著規定，而在校園脫到只剩內衣，已遭伊朗當局逮捕。

綜合媒體報導，這名身分不詳的女子在德黑蘭（Tehran）著名學府伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）遭巴斯杰（Basij）準軍事組織成員騷擾，身上的頭巾和衣服遭拉扯。社群媒體上發布的影片顯示，隨後她脫掉外衣以示抗議，最後身上只剩內衣褲，令一旁路人驚訝不已。社群媒體上的影片顯示，伊斯蘭自由大學分校的警衛拘留這名身分不明的女子。

社交媒體流傳的帖子表示，該女子被捕的過程中還遭嚴重毆打，「其頭部撞到車門或柱子而大量流血，車胎都沾有血迹」。

校方和警方隨後表示，該女學生「患有心理障礙」；另有消息指她被送進了精神病院。

然而，部分社群媒體網友認為，這名女子的舉動是蓄意的抗議行為。

伊朗強制規定女性在公共場合必須戴頭巾，並穿著寬鬆的衣服。2022年9月，年輕伊朗庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，並於羈押期間喪生。艾米尼之死旋即掀起全國抗議，示威行動雖遭安全部隊暴力鎮壓，卻有愈來愈多女性反抗當局、摘下頭巾。

伊朗 社群媒體

上一則

澳航波音客機疑引擎故障爆炸 雪梨機場跑道起火濃煙直竄

下一則

日媒：美海軍魚鷹機飛抵山口縣 首度駐防日本

延伸閱讀

南加內陸2男子被捕 涉嫌偽造EBT卡騙取福利

南加內陸2男子被捕 涉嫌偽造EBT卡騙取福利
美國總統大選當天 俄羅斯將發射兩顆伊朗衛星

美國總統大選當天 俄羅斯將發射兩顆伊朗衛星
準備使用未公開武器 伊朗放話「更猛烈」還擊以色列

準備使用未公開武器 伊朗放話「更猛烈」還擊以色列
伊朗人質危機45周年 抗議民眾喊：以色列去死、美國去死

伊朗人質危機45周年 抗議民眾喊：以色列去死、美國去死

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

2024-11-02 02:29
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
西班牙王后雷蒂西亞11月3日勘災時被民眾扔泥巴，臉上有泥漿的痕跡。(美聯社)

西班牙毀滅性大洪患 國王、總理勘災被丟爛泥

2024-11-04 01:28
9月27日，共和黨總統候選人川普和烏克蘭總統澤倫斯基在川普大廈見面。美聯社

WSJ：川普勝選讓俄烏戰爭出現不確定因素

2024-11-06 08:48
德國有肉商為解決日益嚴重的浣熊問題，嘗試將浣熊做成香腸及肉丸，沒想到產品上市後大獲好評。（取材自Instagram@wildererhuettekade）

德國「浣熊氾濫」估有200萬隻 製成香腸、肉丸熱賣

2024-11-01 21:11

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人