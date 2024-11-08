減輕生活壓力 澳洲將減免20%學貸 約300萬畢業生受惠

圖為澳洲雪梨大學。（路透）

澳洲 生活成本不斷上升，為減輕年輕國民生活負擔，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）近日表示，政府計畫替約300萬澳洲民眾減免20%的學生貸款 ，也就是免除約160億澳元（約105.66億美元）的學生債務，這項計畫將於明年6月1日起實施。

綜合媒體報導，澳洲政府此舉建立在5月預算 計畫之上。這份預算計畫重點包括減輕生活成本壓力、免除學生債務重擔、加強投資以壓低藥品價格，並推動租金補助計畫。

澳洲總理艾班尼斯。（路透）

艾班尼斯發布聲明宣布刪減高等教育學生貸款，並說：「這將幫助目前背負學生債務的每個人，我們也將努力在未來幾年為每位學生提供更好的待遇。」

澳洲政府表示，最新舉措意味著平均背負著2.76萬澳元學貸畢業的學生，每人可減輕5520澳元的負擔。

政府表示他們已計畫削減背負學貸的澳洲民眾每年必須償還的金額，並提高開始還款的門檻。

艾班尼斯在南澳州首府阿德萊德向支持者演說時表示，如果他在2025年舉行的大選中再次勝出，工黨還將立法保證每年為全國的技術與進修教育機構提供10萬個免費學額，並說「這是一個為所有人建設更好教育的時候」。

澳洲人正努力應付生活成本上升和通脹惡化的問題，這些問題因利率創下12年新高而惡化。中左翼工黨政府的民調正落後於保守黨對手。今年早前，多名學生警告，他們可能要花數十年來償還債務，成為史上負債最多的一代。

由於出現住房及生活成本危機，澳洲政府早前已宣布計畫2025年起將國際學生招收人數限制在27萬人，這一政策預計將對澳洲大城市的頂尖大學造成衝擊，並可能改變澳洲高等教育的未來格局，引發多間頂尖大學的焦慮。