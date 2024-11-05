梵蒂岡吉祥物 朝聖者少女Luce遭諷「好險不是小男孩」

梵蒂岡10月底對外宣布推出卡通吉祥物Luce，藉由動漫流行文化的形象，做為2025年禧年的紀念，也希望藉此將信仰推廣到年輕族群之中。（取材自梵蒂岡）

「這是朝聖者少女，梵蒂岡送給年輕人的福音？」天主教的信仰中心梵蒂岡，在10月底對外宣布推出卡通吉祥物Luce，藉由動漫 流行文化的形象，做為2025年禧年的紀念，也希望藉此將信仰推廣到年輕族群之中。

Luce是以朝聖者為主題的少女形象，公開之後旋即引發全球動漫迷的話題，掀起大量創作圖像熱潮。Luce的設計其實是「禧年徽標」的濃縮版，揉合了許多朝聖者符號，其中又各有什麼含意？而在話題之餘，也有不少吐槽和惡搞，反諷天主教會長年以來的戀童性侵問題。

梵蒂岡今年3月公布「禧年徽標」，由4個緊緊相依的人形組成，象徵大地四方、萬民團結的含意，而4個人形之下有波浪線條，意指人生旅途的波濤；最右側的人形擁抱著十字架形的船錨。（取材自梵蒂岡）

梵蒂岡在10月28日舉行記者會上，向全球介紹代表教廷的卡通人物「朝聖者少女」Luce（義大利 文，音近路徹，意思是英文中的light）。人物造型很容易讓人聯想到日系的可愛風格，實際上負責設計的創作者雷格諾（SimoneLegno），本身就是以日系風格聞名的義大利藝術家。

從頭到腳 衣鞋充滿宗教元素

對比基督宗教的傳統視覺印象，Luce除了胸前掛著十字架之外，乍看之下似乎沒有什麼宗教元素，但其實設計理念包含了許多天主教信仰的符號。Luce身穿黃色的雨衣，黃色即為梵蒂岡國旗的代表色；雨衣則是象徵「穿越人生的風暴」，這種克服苦難的意象，也延伸到Luce的鞋子，上面沾染的土紅色塊是泥土，取其腳踏艱辛之意。

梵蒂岡10月底對外宣布推出卡通吉祥物Luce，藉由動漫流行文化的形象，做為2025年禧年的紀念，也希望藉此將信仰推廣到年輕族群之中。（取材自梵蒂岡）

Luce手持朝聖者手杖，藍色的眼睛發出光芒。仔細觀察光芒的造型，是取用了「扇貝」形狀，這是著名的「聖雅各朝聖之路」象徵符號。雅各為耶穌十二門徒之一，遭到希律王處死而殉道後，傳說其遺體曾落入海中、打撈上岸後全身覆蓋扇貝，保全了雅各的遺體，最終埋葬於西班牙。因為這個聖人遺體的傳說，也有了名為聖雅各之路的朝聖旅程，扇貝也因此成為朝聖者的象徵。

眼中散發的扇貝形光芒，梵蒂岡解釋為「心靈希望的象徵」。而設定上，朝聖者少女Luce就是希望能引領年輕世代慕道，也「向年輕人傳達希望」。

4角色配合徽標 象徵萬民團結

梵蒂岡為何要在此時推出新的吉祥物？根據聖座福音傳播部的說法，理由其一是即將到來的2025年「禧年」（Jubilee，或稱聖年，天主教特別注重的紀念，例如2000的千禧年），配合推出的新形象。梵蒂岡在今年3月時，有率先公布了「禧年徽標」，由4個緊緊相依的人形組成，象徵大地四方、萬民團結的含意，而4個人形之下有波浪線條，意指人生旅途的波濤；最右側的人形擁抱著十字架形的船錨。

梵蒂岡10月底對外宣布推出卡通吉祥物Luce，藉由動漫流行文化的形象，做為2025年禧年的紀念，也希望藉此將信仰推廣到年輕族群之中。（取材自梵蒂岡）

這個禧年徽標就是Luce左胸前的符號，也是為什麼梵蒂岡公開Luce人物的時候，同步還有另外3位夥伴角色；包括Luce在內總共4人，就是禧年徽標上的來自大地四極的人物，他們分別用紅、黃、藍、綠4種顏色的雨衣做辨識。

2025禧年 赴日本 大阪萬博會

除了因應禧年，梵蒂岡也認為這是一個向年輕人傳福音的好方法。聖座福傳部表示，可愛造型的吉祥物可以吸引年輕族群，所以特別採用這種「年輕人會喜歡的流行文化」來設計。福傳部還特別參加了今年10月30日開始舉行的義大利盧卡漫畫節——這是國際知名的漫畫節盛會之一，梵蒂岡也是有史以來第一次派官方代表參加；會在漫畫節中設立梵蒂岡的攤位，Luce也會亮相。梵蒂岡甚至還要進軍日本，在2025年禧年紀念之際，前往參加大阪萬博會。

虛擬角色Luce 沒特別表明年齡

做為梵蒂岡的新世紀福音宣傳，Luce很快就引起全球動漫迷的注意，從10月28日公開以來，歐美、日本、台灣各地湧現大量的創作圖像，頓時成為熱門話題。微妙的是，許多人注意到這是天主教梵蒂岡的象徵時，又會在意Luce這個虛擬角色的性別，是男生還是女生？

根據福傳部的設定，Luce是朝聖者「少女」，不過沒有特別表明年齡。但之所以會在意性別和年齡，原因正是天主教會長年以來為人詬病的戀童性侵犯罪，過去全球各地的天主教會，甚至包括羅馬教廷在內，接連傳出神父性侵兒童、或是內部性醜聞的案件，之中有許多被長年刻意掩蓋，成為歷史結構性的傷害。

禧年徽標就是Luce左胸前的符號，也是為什麼梵蒂岡公開 Luce 人物的時候，同步還有另外3位夥伴角色；包括Luce在內總共4人，就是禧年徽標上的來自大地四極的人物，他們分別用紅、黃、藍、綠4種顏色的雨衣做辨識。（取材自梵蒂岡）

儘管近年來教宗方濟各，曾為教會的性侵犯罪公開致歉，但仍有許多案件未能公開揭露、歷史真相解明，或是針對這些犯罪提出有效的制度改革。這也就是為什麼當梵蒂岡推出Luce之後，反而引發部份網路輿論的訕笑：好險Luce不是小男孩。

跟上時代 黑暗諷刺難再漠視

另一方面，梵蒂岡之所以想打入年輕族群，背後的原因可能是注意到「年輕信徒減少、也鮮少參加彌撒」，不過根據梵蒂岡「教會統計年鑑」的資料，2020年後全球天主教徒人數有上升趨勢，到2021年超過13.7億人。營造清新形象、接觸不同的族群，或許是福傳部的目標；對於這次推出的吉祥物，也有不少人抱持肯定意見，認為梵蒂岡頗有創意、跟得上時代。

然而面對年輕族群，似乎也無法迴避年輕世代常見的LGBT議題。網路上就出現了諷刺的創作圖，是Luce拿著朝聖者手杖在燒一名LGBT人士，就像中世紀燒死女巫的形象一般。如果真要跟得上時代，引領群眾慕道，當前世界面臨的戰爭苦難、人權迫害、性別平等、乃至於教會的揭弊與改革...諸多問題，做為天主教信仰中心的梵蒂岡，似乎無法置身事外，除了吉祥物的推廣，或許更應該豎立價值典範。