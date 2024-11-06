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渣不渣看臉 AI歸納數千英人出軌特徵 生成劈腿男女照

編譯徐榆涵
專家團隊蒐集偷吃者的共同特徵後，使用AI生成兩張「愛情騙子」的照片，研究發現，40歲以上頭髮稀疏、鼻子較大的男性最不值得信賴（左圖）；劈腿女性大多擁有著深色頭髮、小鼻子（右圖）。（取材自Ｘ平台）
專家團隊蒐集偷吃者的共同特徵後，使用AI生成兩張「愛情騙子」的照片，研究發現，40歲以上頭髮稀疏、鼻子較大的男性最不值得信賴（左圖）；劈腿女性大多擁有著深色頭髮、小鼻子（右圖）。（取材自Ｘ平台）

會不會偷吃，真的看臉就知？專家團隊蒐集偷吃者的共同特徵後，使用人工智慧AI）生成兩張「愛情騙子」的照片，建議民眾在找尋伴侶時避開擁有這些特徵的男女，以免在感情中受傷。

每日郵報報導，專家團隊詢問2000名曾被出軌至少一次的英國人進行資料蒐集，請他們描述出軌伴侶的特徵，蒐集數千筆資料後，歸納出他們的共同點，然後將結果輸入AI影像生成器，創造出圖片，發現40歲以上、頭髮稀疏、鼻子較大的男性最不值得信任。此外，這些花心男可能還擁有藍灰色眼睛、較薄的嘴唇，同時面部還有明顯皺紋。專家們同時也創造出一個典型的劈腿女性形象，她有著黑色頭髮、小鼻子，且年齡在50歲左右。

此外，數據顯示男性坦承外遇的機會較大，約三分之一的男性會承認偷吃，而女性只有約四分之一。另外，有近40%的女性表示，一旦發現男友偷吃就會立即分手。另有12%的人會在發現1個月後分手，14%的人會在3個月內分手。有關於被劈腿的部份，有20%的女性認為，即使男友劈腿，她們也會再忍受至少2年。相比之下，只有13%的男性會這樣做。

儘管如此，研究人員提醒民眾，研究得出的特徵只是基於統計分析，人們不應完全以外貌來判斷人的忠誠度，而是他們的行為。

哈佛大學2017年的一項研究報告指出，伴侶是否出軌可能與他們的外表有關，外貌更具吸引力的伴侶容易成為他人追求的對象，就如同「在狗面前拿著餅乾」，像是難以抗拒的誘惑，讓出軌風險增加。

AI 哈佛大學 人工智慧

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