巴黎市中心「限行區」上路 限車輛行經民眾反應兩極

巴黎市蛋黃區將於4日起成為「限行區」，限制一般私人車輛「只通行而不停留」。(路透)

巴黎再往打造無車城的目標邁進。為減少車流與空氣和噪音污染，巴黎市蛋黃區將於4日起成為「限行區」，限制一般私人車輛「只通行而不停留」。該區居民、工作者、商家與消費者不在此限，民眾對此意見兩極。

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）公布了一份「限行區」（ZTL）的行政命令，將在巴黎塞納河右岸市中心1到4區執行，預計將於4日起上路。

2023年底，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）就表示將於巴黎奧運結束後落實「限行區」。據巴黎人報（Le Parisien）表示，命令將於4日下午相關號誌的啟用儀式後正式上路。

這項「限行區」規定旨在禁止私人車輛「行經」巴黎市中心而不停靠。換言之，除非是公務車、大眾運輸、救護車等，否則若目的地不在該區，一般私人車輛不得「穿越」這片面積5.5平方公里的區域。

巴黎中心1到4區的區長魏爾（Ariel Weil）表示，限行區宗旨一是減少車流，二則是讓交通更順暢，目標是減少主幹道7至30%車流。此外，讓人們改用大眾交通、改善空氣污染與減少噪音也是政策原因。

當然，此區居民、上班族、送貨員、病人、身障人士，以及商家、餐廳、影院劇院等消費者，都將擁有豁免權；計程車、維修車等也是。

魏爾接受法媒訪問時強調，這區的居民、工作者和商家都有權利在此行駛，「以此區作為目的地的消費者也可以」。他並指出，據調查，蛋黃區的消費者僅4%是開車前來。

根據巴黎市政府，限制範圍市中心1到4區每天都有35萬到55萬車次的流量，大多數車流都是行經不停留。

公文寫道，在6個月緩衝期間，將有志工團隊在現場向駕駛解釋規定，且會在限行區的出口加強汽車管制。

接下來將會設置相關網站，讓民眾可申請通行證，駕駛進出該區時要能提供相關證明，如購物收據、用餐收據或電影票根等，在相關單位人員檢查時出示，以證明自己必須進出限行區。未能出示證明者將被罰以135歐元。

但巴黎市府也表示，稍後將與巴黎市警察局共同訂定限行區內管制方式以及有效證明文件列表。基本上明年4月初前都不會開罰。

市府官網指出，許多主要幹道車流將大量減少。「估計行經限行區的車輛中，只有30%一定需要車輛，諸如載運重物、複雜行程或缺乏大眾運輸等。其餘70%，開車只是為了方便」。

反對者則擔心將會對區域內的商家來客數帶來衝擊，以及恐怕連帶影響外圍主幹道的車流量。

巴黎人報今年3月也報導一項研究，指出限行令恐將導致周邊主要道路的車流增加15%至40%，造成不良影響。

地方市府顧問與反對團體發言人維宏（Aurélien Véron）質疑，「25%的該區居民都有車，而且也常會招待客人來家裡。這些人要怎麼證明他們是開車來朋友家作客的？恐怕管制檢查也會造成大塞車」。

巴黎市府顧問、第7區市長暨現任文化部長的右翼政治人物達提（Rachida Dati），其辦公室發言人也質問，「巴黎市中心20位市府員警如何管制5公里範圍內的50萬輛車？」

巴黎居民則對政策意見分歧。計程車司機山姆（Sam）很高興，他向歐洲一台（Europe 1）坦言，「這樣巴黎車子就會更少，而我們計程車客人就會增加。污染更少、工作更多」。居住在該區30年的法蘭索瓦（François）也抱持正面看法，認為將會讓街區更安靜。

相反的，這個決定讓餐廳老闆勞瑞（Laure）擔心來客數將再度減少。她指出，每月第一個週日的車輛禁令就已經讓餐廳客人減少幾乎50%。

歐洲一台報導指出，無論對政策抱持正面或負面看法，大部分受訪民眾都認為，限行區的設立將不會對巴黎交通帶來太大改變。