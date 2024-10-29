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日本女網紅為拍片 餐廳露半球問「想吃哪一個」惹議

世界新聞網／輯
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）

近年來自媒體發達，許多人透過各種平台，成為網路紅人。但也因此出現一些人，為了獲取更多關注度，因此做出一些不符社會善良風俗的脫序行為，引起軒然大波。近來就有一位日本網紅，因為在一間餐廳拍攝不雅照片，結果引發爭議。

根據日本媒體「集英社オンライン」報導，一位女網紅「つむちゃん」近來到一家70年的涮涮鍋老店「木曾路」用餐。然而在用餐途中，這位網紅卻掀開自己的上衣，露出自己的胸部，右手則拿著肉盤，拍下照片後上傳到社群網站，問粉絲「想吃哪一個」？

許多網友看到這樣的行為，認為非常不妥，紛紛在網上砲轟。有人查出這位女網紅つむちゃん，除了常在網路上張貼清涼照，本身更疑似就是風俗業的從業人員，而她本人的自介裡，確實提及在一間叫做「福原GOOD」的八大行業工作。

事發之後，有網友通知木曾路官方，官方認為這件事確實影響了店家聲譽，表示不排除採取法律措施。目前則是已經要求對方刪除該篇推文，因此原文連結已經被刪除，但是這段期間，早有許多網友備份了相關證據。

報導指出，有很多人想要成名，可能一時鬼迷心竅，就會突然做出類似行為。但是在公共場合做出妨礙風化的行為，極有可能觸犯日本法律，業者有權提出損害賠償。很多人覺得自己拍拍有性暗示的畫面，「發福利」給粉絲沒什麼，但如果給相關業者造成困擾，就恐怕會吃上官司。

日本 社群網站 福利

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