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2女受困杜拜沙漠 Uber竟能叫來駱駝 影片12萬人按讚

聯合新聞網
兩名女子在杜拜沙漠旅遊，不小心迷路開啟Uber後，竟可以叫到「駱駝」。（取材自Instagram）
兩名女子在杜拜沙漠旅遊，不小心迷路開啟Uber後，竟可以叫到「駱駝」。（取材自Instagram）

近日在社群平台上暴紅一段影片，據傳是在杜拜-哈塔路（Dubai-Hatta Road）拍攝，內容是兩名女子在杜拜沙漠旅遊，過程中不小心迷路，開啟Uber後，竟發現可以叫到「駱駝」，後來也真的有一名男子牽著駱駝出現。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

根據NDTV、Times Now報導，這段影片地點在杜拜的哈塔路，因兩名女遊客在沙漠地區迷路，本來想藉由Uber找到司機，結果發現除了ATV全地形越野車的選項之外，竟然還有「騎乘駱駝」的選項。

這兩名女遊客決定選擇「騎乘駱駝」，預定不久後，果真出現一名男子牽著駱駝出現，女遊客也問對方是以何種工作維生，對方回應「我在做駱駝Uber，協助迷路的人」。最終女遊客坐上駱駝，順利離開沙漠。

貼文一出後，影片按讚次數高達12萬，不少網友都笑稱「為了安全起見，請務必確認車牌號碼」、「希望妳們給他五星評價」、「為了安全起見，妳應該戴頭盔」、「太瘋狂了」。

不過也有部分網友對真實性提出質疑，回應「我打開Uber看這是不是真的，從列出的確切位置去看，但沒有發現有駱駝這個選項」、「看起來不像是在沙漠中央，後面就是馬路」、「如果有可使用的智慧型手機、網路和GPS，怎麼會迷路？」

兩名女子在杜拜沙漠旅遊，不小心迷路開啟Uber後，竟可以叫到「駱駝」。（取材自I...
兩名女子在杜拜沙漠旅遊，不小心迷路開啟Uber後，竟可以叫到「駱駝」。（取材自Instagram）
兩名女子在杜拜沙漠旅遊，不小心迷路開啟Uber後，竟可以叫到「駱駝」。（取材自I...
兩名女子在杜拜沙漠旅遊，不小心迷路開啟Uber後，竟可以叫到「駱駝」。（取材自Instagram）

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