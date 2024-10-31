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日模特兒發對比照 撞臉50年前祖母 網讚：完美遺傳

世界新聞網／輯
一位日本女模特兒（左）發現祖母以前的樣子，和現在的自己非常神似。（取材自Instagram）
一位日本女模特兒（左）發現祖母以前的樣子，和現在的自己非常神似。（取材自Instagram）

俗話說「龍生龍、鳳生鳳」，一個人的長相如何，往往和家族基因有關。家族成員彼此有著相似長相，也是再正常不過的事情。近來有位日本模特兒，就發現自己祖母當初好幾十年前年輕時，竟然和現在的自己有些神似。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本女模特兒Mirei進來在IG分享一段短片。影片開始幾秒，是她在一間遊樂園裡，似乎有意地擺出幾個角度的姿勢，接著畫面一轉，接連出現好幾張老照片，照片中也有一位女性，不僅姿勢和Mirei的姿勢相近，外貌和氣質也都非常神似。

原來這位舊照片裡的正妹，其實就是Mirei的祖母，照片則是在50年前，祖母約在20幾歲，度蜜月時拍下的照片。Mirei指出，祖母當初喜歡日本舞踊，皮膚相當白晰，而且對時尚非常有興趣。而這些特徵也都完美遺傳給了Mirei，兩人有非常多相似之處。

許多網友也表示「兩位也太像了」、「繼承了祖母的DNA啊」、「兩位都是大美女」、「可以介紹一下認識祖母嗎」、「很厲害的DNA」、「奶奶好像混血兒」、「宇宙最美的女神」、「也想看看祖母現在的樣子」、「果然正妹的祖先也會是正妹」、「要不是明顯是舊照片，不然還真的會以為是同個人」。

日本 DNA

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