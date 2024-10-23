我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

日本模特兒回眸一笑撞臉「50年前祖母蜜月照」 氣質喜好都神似

世界新聞網／輯
一位日本女模特兒（左）拍影片對照自己和祖母年輕時的樣子非常神似。（取材自Instagram＠to.mirei）
一位日本女模特兒（左）拍影片對照自己和祖母年輕時的樣子非常神似。（取材自Instagram＠to.mirei）

俗話說「龍生龍、鳳生鳳」，一個人的長相如何，往往和家族基因有關。家族成員彼此有著相似長相，也是再正常不過的事情。近來有位日本模特兒，就發現自己祖母當初好幾十年前年輕時，竟然和現在的自己有些神似。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本女模特兒Mirei進來在個人Instagram分享一段短片。影片開始幾秒，是她在一間遊樂園裡轉身回眸一笑的樣子。接著畫面一轉，接連出現好幾張老照片，照片中也有一位女性，不僅姿勢和Mirei的姿勢相近，外貌和氣質也都非常神似。

原來這位舊照片裡的正妹，其實就是Mirei的祖母，照片則是在五十年前，祖母約在二十幾歲，度蜜月時拍下的照片。Mirei指出，祖母當初喜歡日本舞踊，皮膚相當白晰，而且對時尚非常有興趣。而這些特徵也都完美遺傳給了Mirei，兩人有非常多相似之處。

許多網友也表示「兩位也太像了」、「繼承了祖母的DNA啊」、「兩位都是大美女」、「可以介紹一下認識祖母嗎」、「很厲害的DNA」、「奶奶好像混血兒」、「宇宙最美的女神」、「也想看看祖母現在的樣子」、「果然正妹的祖先也會是正妹」、「要不是明顯是舊照片，不然還真的會以為是同個人」。

DNA

上一則

中國海警船進入北納土納海域 遭印尼海事局驅逐

下一則

土耳其航太公司遭恐攻釀5死22傷 疑庫德工人黨發動

延伸閱讀

女醫75歲開始健身不嫌晚 維持活力還靠這碗蔬菜湯

女醫75歲開始健身不嫌晚 維持活力還靠這碗蔬菜湯
熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」

熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」
加州迪士尼壞皇后入戲表演 被遊客飆罵「妳太邪惡了」

加州迪士尼壞皇后入戲表演 被遊客飆罵「妳太邪惡了」
邊牧犬被絆倒馬上學懂 狂跳閃避主人攻擊「學習力第一」

邊牧犬被絆倒馬上學懂 狂跳閃避主人攻擊「學習力第一」

熱門新聞

以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

哈瑪斯領袖辛瓦死前最後身影曝 癱坐椅子朝無人機丟木棍

2024-10-17 21:07
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
以色列今天證實，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖辛瓦已經在加薩喪命。圖為辛瓦在2022年在加薩發表講話。美聯社

哈瑪斯領袖辛瓦身亡 各界反應一文看

2024-10-17 15:39

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝