日本模特兒回眸一笑撞臉「50年前祖母蜜月照」 氣質喜好都神似

一位日本女模特兒（左）拍影片對照自己和祖母年輕時的樣子非常神似。（取材自Instagram＠to.mirei）

俗話說「龍生龍、鳳生鳳」，一個人的長相如何，往往和家族基因有關。家族成員彼此有著相似長相，也是再正常不過的事情。近來有位日本模特兒，就發現自己祖母當初好幾十年前年輕時，竟然和現在的自己有些神似。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本女模特兒Mirei進來在個人Instagram分享一段短片。影片開始幾秒，是她在一間遊樂園裡轉身回眸一笑的樣子。接著畫面一轉，接連出現好幾張老照片，照片中也有一位女性，不僅姿勢和Mirei的姿勢相近，外貌和氣質也都非常神似。

原來這位舊照片裡的正妹，其實就是Mirei的祖母，照片則是在五十年前，祖母約在二十幾歲，度蜜月時拍下的照片。Mirei指出，祖母當初喜歡日本舞踊，皮膚相當白晰，而且對時尚非常有興趣。而這些特徵也都完美遺傳給了Mirei，兩人有非常多相似之處。

許多網友也表示「兩位也太像了」、「繼承了祖母的DNA 啊」、「兩位都是大美女」、「可以介紹一下認識祖母嗎」、「很厲害的DNA」、「奶奶好像混血兒」、「宇宙最美的女神」、「也想看看祖母現在的樣子」、「果然正妹的祖先也會是正妹」、「要不是明顯是舊照片，不然還真的會以為是同個人」。