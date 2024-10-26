迎萬聖節 日本新幹線上演「屍速列車」喪屍張牙舞爪嚇人

日本新幹線上演「屍速列車」，乘客非常淡定用手機拍攝。（路透）

日本的東海道新幹線，日前迎來一場前所未有的驚悚體驗。車廂內突然有人變身「喪屍」，開始攻擊其他乘客，現場充斥驚恐尖叫聲。事實上，「屍速列車」的活動是為了迎接西方鬼節萬聖節 ，主辦單位找來超過20名喪屍演員獻技，並標榜「世界上首次在運行新幹線上的鬼屋體驗」。

日本新幹線上演「屍速列車」，這兩個喪屍沒有「襲擊」乘客，反而在自拍。（路透）

綜合媒體報導，「屍速列車」讓乘客體驗萬聖節氛圍，整個活動過程超過2小時。一名31歲的美國旅客佩恩（Joshua Payne）就坐在其中一個變成「喪屍」的演員旁邊，他表示：「我真的感覺置身在電影裡，看著一切發生在我眼前，這真的很酷」。

這趟車程約2小時20分鐘，在時速285公里的列車上，逾20名「喪屍」進入車廂後，步履蹣跚、隨時停下嚇人，也會隨音樂跳起殭屍舞，還有「喪屍」變魔術、「喪屍」玩樂器等節目，過程笑聲不斷，幾乎沒有乘客被嚇到，大家都爭相拿起手機攝影。

日本新幹線上演「屍速列車」，圖為4名喪屍進入車廂。（路透）

另外，「屍速列車」的組織負責人今出彩賀表示，為了避免損害新幹線安全和清潔的金字招牌，在整個活動過程都沒有出現極度暴力和流血場面，使用的電鋸和槍也都是玩具。

JR東海曾經將行駛中的新幹線列車變成日本DDT職業摔角舞台，一眾摔角愛好者看得非常投入。（路透）

據報導，「屍速列車」不是首次在東海道新幹線列車內上演特別活動，因疫情 期間重挫長途旅遊需求，營運的JR東海也陸續推出「出租車 廂」的活動，包括流動壽司餐廳和酒吧、甚至曾經在行駛中的新幹線列車內舉行摔角比賽等，成功引起話題。