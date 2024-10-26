過度開發觀光 西班牙加納利群島萬人怒吼：限制旅遊業

西班牙加那利島的遊客，日前在飯店旁觀看示威者遊行。（路透）

數以千計示威民眾日前揮舞旗幟，走上西班牙加納利群島（Canary Islands）街頭，要求限制大眾旅遊業。他們認為，大眾旅遊業正在壓垮這個大西洋群島。

中央社引述法新社報導，示威者以「加納利群島有極限」的口號為訴求，中午開始在7個主要島嶼的旅遊熱點遊行。

抗議者聚集在大加納利島（Gran Canaria）馬斯帕洛馬斯（Maspalomas）一座會議中心外、富埃特文圖拉島（Fuerteventura）唯一的水上公園以及田尼利夫島（Tenerife）西南端「美洲海灘」（Playa de las Americas）的夜生活區。

他們揮舞加納利群島白、藍、黃旗幟，高喊口號、吹著口哨，緩緩經過坐在「美洲海灘」戶外露台的遊客，接著在海灘上集合。

在遮陽傘下日光浴床上的遊客注目之下，他們高喊：「這個海灘是我們的。」

在此之前，群島各地城鎮廣場4月舉行大規模示威，抗議大眾旅遊模式以犧牲環境為代價迎合投資 者，導致本地居民失去房子，被逼得從事不穩定的工作。

發起示威活動的環保組織Ben Magec-Ecologists in Action發言人雷耶斯（Eugenio Reyes Naranjo）表示：「旅遊業正為加納利群島帶來貧困、失業和苦難。」

示威者高舉寫有「加納利群島是非賣品」和「受夠了」的標語，呼籲限制遊客數量，打擊度假公寓，並限制他們所說的不受控制的開發。

官員表示，加納利群島約有1萬人參加抗議活動，其中最大一場是田尼利夫島的示威，吸引約6500人參與。

去年，前來加納利群島的遊客數達到創紀錄的1620萬人次，比2022年增加10.9%，是群島人口約220萬的7倍多。示威者認為，群島資源有限，無法承受如此多的遊客。