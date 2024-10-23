日本國寶演員西田敏行 謝幕半世紀藝能人生

西田敏行（前排中）在「派遣女醫X」，扮演腹黑奸險的蛭間院長。（取材自Ｘ平台）

「一生演譯過無數角色，從中世史到當代社會，堪稱國寶級演員。」日本 知名演員西田敏行，在10月17日被發現於東京自宅中逝世，享壽76歲。突如其來的死訊震驚日本社會，不久前西田才出席「派遣女醫X」電影版的記者會，還與女主角米倉涼子合影，沒想到卻在幾天後突然逝世，令日本還有海內外影迷悲傷不捨。

據報導，他在今年一月上檔的日劇 「再見指揮家」中與演員西島秀俊、蘆田愛菜等人合作，成為生前最後一部參加演出的電視劇。劇組在官方X上哀悼表示，西田敏行總是能給予現場正面能量，像太陽一樣微笑，並溫暖著大家。

西田敏行生前演出「再見指揮家」。（取材自Ｘ平台）

西田敏行是日本參演過大河劇系最多次的演員，包含他演出過的歷史角色，可以從平安時代末到近現代，幾乎構成一部將近800年的日本史。近十多年來，仍以「派遣女醫X」系列、「我家的故事」等多部劇作深受影迷歡迎。

西田敏行1947年出生於日本福島縣郡山市，本姓今井，但5歲時喪父後，母親將他過繼給嫁到西田家的妹妹，遂改姓西田。養父西田辰治的祖先，是侍奉薩摩藩島津家的武士，不過到西田辰治這一代，所謂的「薩摩藩士」已是久遠的祖先故事，辰治一家的生活在戰後其實並不優渥。

跟父親看電影 啟蒙演藝路

西田敏行對於演藝事業的興趣，啟蒙便是來自父親辰治。西田辰治是郡山市的基層公務員，在敏行的兒時回憶裡，爸爸時常會騎著腳踏車帶敏行去看電影，進而萌生投入演藝事業的興趣。中學時代西田敏行考入位於東京的明治大學附屬中野中學，也開始參加演劇社的活動；1966年同時考上明治大學、以及日本演技學院（日本演技アカデミー）的夜間部，鍾情於演藝的西田敏行後來決定專心發展，放棄明治大學之後，從日本演技學院夜間部轉為日間部。

在日本演技學院進修的隔年，1967年西田敏行就在TBS電視台的「渥美清の泣いてたまるか」電視初登場；不過嚴格說起來，西田敏行的演員之路，應是從1970年「青年座演員養成所」（主辦為當時日本知名的劇團之一「青年座」）畢業之後，開始活躍於各舞台劇和電視劇的演出。

豐臣秀吉、德川家康都演過

就在1970年代，日本因為戰後經濟起飛帶來的高度成長，成為全球第二大經濟體，這個時期的西田敏行也時常出現在電視劇中露面，演出不少令觀眾印象深刻、頗受歡迎的劇作。諸如1977年「特搜最前線」、1978年「西遊記」、1980年「池中玄太80公斤」——甚至對於許多成長於這個時期的日本觀眾而言，西田敏行在「西遊記」中飾演的豬八戒，算是一個充滿時代印記的代表角色。

西田敏行的演藝成就之一，是日本目前參演「NHK」大河劇系列最多次的演員。從第一次演出的1972年「新・平家物語」算起，到2022年「鎌倉殿的13人」為止，總共14部大河劇、時間橫跨50年。

從大河劇系列來看，西田敏行飾演過的角色橫跨多個不同的歷史時空，從「新・平家物語」中飾演平安時代末期（12世紀末）的北條義時，到戰國時代的豐臣秀吉（1981年「女太閤記」）、德川家康（2006「功名十字路」），還有幕末維新的西鄉隆盛、到二次世界大戰的天羽忠；而最後一部參演的大河劇「鎌倉殿的13人」，西田的角色又回到了當初首度參加大河劇的平安時代末期，飾演後白河天皇。

戲路橫跨昭和、平成、令和

倘若加上其他電視劇和電影，那麼西田敏行穿越時空的範圍和角色更是廣大，光是其一人演出過的歷史角色（或以真實歷史為背景的虛構角色），就足足構成一部從平安時代到現代、前後將近800年的日本史。

西田敏行戲路之廣，到讓他從昭和橫跨平成、令和三個不同世代，都看得到他的精湛演出，堪稱國寶級演員。過去演出過最多部的電影是「釣魚 迷日記」系列（釣りバカ日誌），近十多年來，西田敏行仍持續活躍於演藝圈，參演不同種類的電影和電視劇；包括從2013年開始的「派遣女醫X」系列飾演院長蛭間重勝，或是2021年令觀眾印象深刻的「我家的故事」中，飾演人間國寶的觀山壽三郎。

西田敏行（右一）10月8日還出席電影「派遣女醫X」記者會。（取材自Ｘ平台）

而其最後一部參演的作品，則是「派遣女醫X」將於今年2024年12月上映的電影版。只是沒有想到，身體健康狀況在近年明顯下滑的西田敏行，會在出席「派遣女醫X」電影版的記者會後，於自宅中突然離世。

出生福島 長年出力賑災

而在西田敏行出生的故鄉福島縣，對於西田驟逝的消息除了震驚與不捨之外，還有許多人表達的是感激之情。從2011年的東日本大地震之後，西田敏行長年來都在為了東北震災的復興出錢出力，不時也會親自前往當地慰問民眾。一名福島縣盤城市的居民向「NHK」表示，西田敏行總是關懷當地的居民，「一直是那樣POWER全開、為我們加油，帶給我們力量」。

2011年4月東日本大地震之後，西田敏行出席公益活動，宣傳福島蔬菜無毒的訊息。 （美聯社）

西田敏行的一生，演繹過無數角色，他們有的是歷史上的權力者與大人物，也有的是默默無名的老百姓。無論是惡人、善人、不善不惡之人，西田敏行都能用自己的演技詮釋，他可以是大河劇裡權傾一時的幕府將軍、也可以是「鬼壓床了沒」裡化為幽靈的落魄武者；他是維新三傑的西鄉隆盛，也是兩個祖國裡掙扎的天羽忠。他是「派遣女醫X」裡腹黑奸險的蛭間院長，還是「極惡非道」中滿口髒話的黑道大哥，