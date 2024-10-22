怎麼上去的？埃及金字塔頂驚見小狗

吉薩大金字塔頂出現一隻狗。(取材自Instagram)

古世界七大奇蹟中歷史最悠久的埃及金字塔，日前出現一幅令人瞠目結舌的景象，一名滑翔傘玩家日前在金字塔群上空飛行時，發現一條小狗莫名其妙爬上約138公尺高的金字塔頂，且一邊吠叫，這段影片上傳Instagram後暴紅，網友直呼這是遇到埃及神話中有著狗頭的死亡之神「阿努比斯」。

莫瑟（Marshall Mosher）日前在吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）上空拍攝玩滑翔傘，當他圍繞一座金字塔滑翔時，鏡頭拉近發現一隻土黃色的狗站在塔頂，又驚又喜的他將影片上傳Instagram，並寫下：「一隻狗爬上吉薩大金字塔！」

這段影片上傳後引發網友熱議。許多人開玩笑說莫瑟和朋友遇到了阿努比斯（Anubis），笑稱這隻狗是「阿努比斯小狗」（Anubis Pup）。阿努比斯是埃及死亡之神，有著狗頭、人身的形象。

有不少網友擔心小狗上得去下不來，不過莫瑟也打消網友疑慮，後續貼文秀出和「阿努比斯小狗」與牠的狗夥伴在地面的影片。