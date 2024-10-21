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珍奶「文化挪用」風波 加拿大Bobba道歉 創投家撤資

綜合報導
Bobba公司所推出的飲料產品。（取材自Instagram）
Bobba公司所推出的飲料產品。（取材自Instagram）

華裔演員劉思慕質疑魁北克Bobba珍奶業者產品有「文化挪用」之嫌引爆熱議後，業者道歉表示將重新評估其「品牌、包裝和行銷策略，以確保能尊重和準確體現我們與台灣合作夥伴的關係和珍珠奶茶的文化根源」。

另外，加拿大廣播公司（CBC）真人實境秀「龍穴」（Dragons' Den）節目中，允諾將投資Bobba珍奶業者100萬加幣（約72萬美元）換取分紅18%的加籍印度裔女性創投家閔哈絲（Manjit Minhas），面對網路輿論排山倒海的撻伐聲浪，也發出聲明短片指出，她「在經過更多反思、調查和聽取意見後，決定不投資Bobba Tea」。

因飾演漫威英雄「尚氣」走紅的劉思慕，過去毫不掩飾他對珍珠奶茶的喜愛，他應邀在新一季「龍穴」節目擔任客座嘉賓。

劉思慕眼見魁北克業者推出的Bobba珍奶新品牌，產品包裝看不出任何亞洲或台灣代表性，業者爭取創投者資金說明起手式還笑稱：消費者「為購買珍奶大排長龍，卻永遠不確定裡面有什麼成分」，他立即為珍奶起源地台灣發出捍衛之聲，嚴肅質疑業者生意手法涉及「文化挪用」（cultural appropriation）。

這集影片這幾天在網路掀起波瀾，TikTok、Instagram和Youtube等各大社群媒體平台，都有眾多網友誇讚劉思慕仗義執言並認同他的看法。

與此同時，魁北克Bobba珍奶品牌以及允諾投資百萬元的閔哈絲的社群媒體帳戶，則湧入大量網友批評、甚至包括不理性的謾罵及騷擾。閔哈絲為此已關閉其社媒留言功能，已創業兩年的魁北克Bobba珍奶品牌兩位創辦人菲塞特（Sebastien Fiset） 和佛芮奈特（Jess Frenette）則聲稱他們遭受仇恨與死亡威脅。

劉思慕為此特別發出聲明，他堅持自己立場並感謝各方支持，也呼籲大眾對創業人士抱持同情和同理心，而非威脅、騷擾或覇凌。

Bobba業者則在長達六頁道歉聲明中寫道，「我們對我們在節目中的用語和行為所造成的傷害深深致歉；我們無意對創造和讓珍奶飲料深受各方喜歡的社區不敬或造成傷害，但我們也對我們行動造成的影響負責。」

華裔演員劉思慕。(路透)
華裔演員劉思慕。(路透)
知名演員劉思慕（左）日前在加拿大真人實境秀節目「龍穴」中，質疑魁北克商人所推出的...
知名演員劉思慕（左）日前在加拿大真人實境秀節目「龍穴」中，質疑魁北克商人所推出的珍珠奶茶產品，沒有尊重其亞洲或台灣起源。（取材自臉書）

劉思慕 魁北克 投資

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