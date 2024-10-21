公務員搞烏龍 日本1種拼音竟有85種寫法

日文「saito」這個姓氏雖然常見，但漢字寫法種類繁多。（取材自Ｘ平台）

日本 的「齋藤」或「齊藤」發音為「saito」，是相當常見的一個姓氏。然而雖然擁有同一種發音，但第一個字是「齋」還是「齊」卻經常不固定，甚至連日本人自己，都往往搞不清楚哪個才對，甚至除了這兩個漢字以外，還有多達80種以上的其他變體。

根據日本媒體報導，日本漫畫家「青木ぼんろ」最近在個人「X」以漫畫形式分享，表示他在用拼音輸入「saito」時，往往出現好幾個類似但不同的選項，包括「齋藤」、「斎藤」、「齊藤」、「斉藤」等等，讓人搞不清楚哪個才對，而且也不解為什麼有的字中還出現一個「Y」。

結果一查，才發現原來日本「saito」這個發音，竟然有高達85種的漢字寫法。據說是因為當初導入戶籍，公務員在幫民眾手動填寫姓名漢字時，因為不太清楚「齋」的正確寫法是什麼，導致有很多相似、但又有些微妙不同的「齋」字出現。

網友們也紛紛表示「竟然有85種？」、「『斉藤』跟「渡辺」真的都應該統一」、「如果是公務員寫錯，那應該乖乖認錯啊」、「不知道為什麼有『Y』超有同感」、「姓齋藤的人搞不好也很困擾」、「其實『藤』這個字也有些微差距，像是草部或竹部、點點的角度等等」。