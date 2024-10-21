我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

公務員搞烏龍 日本1種拼音竟有85種寫法

綜合報導
日文「saito」這個姓氏雖然常見，但漢字寫法種類繁多。（取材自Ｘ平台）
日文「saito」這個姓氏雖然常見，但漢字寫法種類繁多。（取材自Ｘ平台）

日本的「齋藤」或「齊藤」發音為「saito」，是相當常見的一個姓氏。然而雖然擁有同一種發音，但第一個字是「齋」還是「齊」卻經常不固定，甚至連日本人自己，都往往搞不清楚哪個才對，甚至除了這兩個漢字以外，還有多達80種以上的其他變體。

根據日本媒體報導，日本漫畫家「青木ぼんろ」最近在個人「X」以漫畫形式分享，表示他在用拼音輸入「saito」時，往往出現好幾個類似但不同的選項，包括「齋藤」、「斎藤」、「齊藤」、「斉藤」等等，讓人搞不清楚哪個才對，而且也不解為什麼有的字中還出現一個「Y」。

結果一查，才發現原來日本「saito」這個發音，竟然有高達85種的漢字寫法。據說是因為當初導入戶籍，公務員在幫民眾手動填寫姓名漢字時，因為不太清楚「齋」的正確寫法是什麼，導致有很多相似、但又有些微妙不同的「齋」字出現。

網友們也紛紛表示「竟然有85種？」、「『斉藤』跟「渡辺」真的都應該統一」、「如果是公務員寫錯，那應該乖乖認錯啊」、「不知道為什麼有『Y』超有同感」、「姓齋藤的人搞不好也很困擾」、「其實『藤』這個字也有些微差距，像是草部或竹部、點點的角度等等」。

日本

上一則

以色列結束黎巴嫩戰爭條件曝 在黎積極執法、領空自由行動

下一則

哈瑪斯已故首領辛瓦 去年藏匿畫面曝光 妻拎柏金包兒搬食物

延伸閱讀

日經民調：自民黨恐失眾院過半席次 2009年來首次

日經民調：自民黨恐失眾院過半席次 2009年來首次
從不祭拜靖國神社的石破茂首度供奉祭品 中國網友批：說一套做一套

從不祭拜靖國神社的石破茂首度供奉祭品 中國網友批：說一套做一套
控進入釣魚台領海 中海警、日海上保安總部先後發聲

控進入釣魚台領海 中海警、日海上保安總部先後發聲
第33屆日本食品與餐飲博覽會（JFRE）和心伝心 傳播日本美食文化

第33屆日本食品與餐飲博覽會（JFRE）和心伝心 傳播日本美食文化

熱門新聞

以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

哈瑪斯領袖辛瓦死前最後身影曝 癱坐椅子朝無人機丟木棍

2024-10-17 21:07
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
以色列今天證實，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖辛瓦已經在加薩喪命。圖為辛瓦在2022年在加薩發表講話。美聯社

哈瑪斯領袖辛瓦身亡 各界反應一文看

2024-10-17 15:39
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基自曝告訴川普 烏克蘭若不入北約 將尋求核武自保

2024-10-17 10:48

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行