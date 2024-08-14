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擔心爺爺「好吃白米」技術失傳 日東大生棄高薪返鄉種稻

世界新聞網
日本前東大生「米利休」為了繼承爺爺的種米技術，決定回鄉種田。（取材自Instagram）
日本前東大生「米利休」為了繼承爺爺的種米技術，決定回鄉種田。（取材自Instagram）

農業人口老化、凋零，缺乏年輕新血加入，是許多已開發國家都面臨的共同問題。一位暱稱「米利休」的25歲日本男子，當初不捨長年務農的爺爺技術失傳，因此不惜放下高學歷，到鄉下學習種米，並將相關生活拍成影片分享在社群網站上，如今還成為了知名農業網紅。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，米利休過去就讀東京大學工學系，主要研究太陽能電池。由於這是高度精密的機械，相關技術上又還有很多疑點懸而未決，因此他不捨晝夜努力用功，進行許多不同的實驗。

就在畢業後，米利休聽說主要靠種植稻米維生的爺爺，因為農家本來就虧損，加上氣候異常，經營狀況雪上加霜，且爺爺又超過75歲了，決定在不久後退休。爺爺過去種米經歷超過60年，如果就這樣退休，也代表他60年的種稻經驗、知識，種出美味白米的獨門秘訣，都將徹底失傳。

米利休查詢了相關資料，發現日本平均農家年齡，竟然高達68歲，呈現嚴重的人口老化問題。於是他毅然決定要繼承爺爺的田地，開始了他的種稻生涯，想把爺爺的一手好功夫，繼續傳承下去。

當然這個決定並不容易，根據統計，東大畢業生在30歲時，平均年收為761萬日圓（約相當於美金51710元），但是農家的平均年收，卻只有125萬日圓（約相當於美金8494元）。作農夫不僅辛苦，收入還比打工族更低，但即使如此，米利休還是決定，比起做能賺錢的事情，不如做自己想做的事。

米利休在種稻的同時，也將一些過程拍成影片分享，希望獲得更多人支持，找機會改善農家貧窮的現況。由於他崇尚日本歷史上的著名茶道家「千利休」，因此將自己取名為「米利休」。目前開設近三個月的Instagram，吸引了超過15萬人粉絲，在社群網站上踏出了不錯的第一步。

日本前東大生「米利休」為了繼承爺爺的種米技術，決定回鄉種田。（取材自Instag...
日本前東大生「米利休」為了繼承爺爺的種米技術，決定回鄉種田。（取材自Instagram）

日本 社群網站 退休

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