蜜月旅行被搶劫丈夫竟自己跑了 人妻看透「這男人不可信」

一位日本太太蜜月時被搶包包，沒想到丈夫竟然丟下她只顧自己逃跑。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Tamara Bellis）

現代多數夫妻在結婚之前，都會經過一段交往期，確認彼此的個性是否相合。但即使如此，還是可能在結婚後，才發現伴侶令人無法接受的一面。嚴重的話，甚至可能因此鬧上離婚。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名敏子的37歲女性，當初辭職換工後，在新職場遇見了一位大她三歲的男性。這位男性雖然工作上嚴格，但是相當肯定敏子，相處了一年之後，對方主動告白，雙方於是開始交往。

然而在交往期間，敏子卻稍微感到有些不對勁。有次他們吃飯時，聽到店家提醒因為發生交通事故，所以他們來的電車停駛了。結果男方不顧此時還在吃飯，馬上叫了計程車要回去，東西也都還沒吃完，讓敏子感到十分困惑。不過當下她也解讀，認為這可能是對方怕她回不了家，所以替她著想的行為。

後來結了婚，兩人到義大利去度蜜月。不料兩人在當地逛街時，被一群不明男子糾纏，似乎想搶敏子的包包。此時老公大喊「快跑」接著立即逃走，但是敏子無法脫困，只能眼睜睜看著老公跑出視線範圍。後來還是靠當地人出手幫忙，才總算順利解圍。

事後敏子質問老公，結果反而被回說是自己跑不掉的問題，讓她開始感覺到這個男人無法信任。後來共同生活後，老公也經常抱怨他做家事或下廚哪裡不好，怎麼不多用腦袋想想。最後敏子決定找了律師，協議離婚的事情，也感慨早知老公個性如此，從一開始就不該結婚。