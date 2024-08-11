職缺配額抗爭潮 孟加拉「國父之女」 15年執政終結

大批抗爭民眾攻入總理官邸後，總理哈希納宣布辭職，出逃印度。（美聯社）

「昔日的孟加拉國父之女，如今卻在示威抗爭中逃亡…」孟加拉在7月爆發的反政府抗爭持續延燒，衝突中喪生的人數已超過280人，死者多為參加示威的學生、也有一部分是警察。政府對於「殺害學生」交代不清，加上執政以來對付反對派的高壓手段，讓示威者更加怒不可遏。

8月5日大批抗爭民眾攻入總理官邸，孟加拉國父之女，也就是現任總理哈希納（Sheikh Hasina）宣布辭職、隨後出逃前往印度 ，15年的執政生涯就此宣告結束。目前孟加拉將由現任總統沙哈布丁（Mohammed Shahabuddin）與軍方組成臨時政府，預計會在局勢穩定後重新選舉。

示威期間發生有學生被軍警鎮壓時致死的案件，政府對此交代不清，激化抗爭者的憤怒情緒。（歐新社）

★斷網、宵禁 逾萬人被捕

孟加拉反政府示威從今年7月爆發，至今造成至少280人死亡、超過1萬1000人被捕；抗爭起因於反對孟加拉政府的職缺配額制度，這項制度留給特定族群擔任政府職位的保留名額，其中受惠最多的是給1971年孟加拉獨立戰爭的軍人後代子女，也因此被認為是差別待遇的制度。

這項職缺配給制度本在2018年因輿論壓力而暫停，但哈希納表示，該制度是照顧為孟加拉奮鬥者的後裔，應予以尊重。儘管在抗爭爆發後，孟加拉最高法院7月中旬裁決必須大幅減低額缺配額，下令將軍眷配額削減至5%，93%的工作崗位將根據能力績效分配。剩下的2%將留給少數族裔、跨性別者和身障人士。但示威者在經濟衰退下，對孟加拉政府的不滿仍未平息。

抗爭導致孟加拉各地學校關閉、當局實施宵禁，8月4日還一度斷網，印度教徒憂慮遭受攻擊，因為孟加拉國內普遍將印度教族群視同哈希娜政黨的支持者。

抗爭爆發後延燒數周，儘管總理哈希納一度提出了退讓的方案，縮減優待的配額，但抗爭者要求的是「全面取消」職缺配額制度，不讓既得利益者繼續享受特權資源。另一方面，示威期間發生有學生被軍警鎮壓時致死的案件，政府對此交代不清，哈希納還表示這是「壓制暴亂分子的必要手段」，更加激化抗爭者的憤怒情緒。

在孟加拉首都達卡，群眾慶祝總理哈希納的辭職，一幅她的壁畫遭到抗議者破壞。（路透）

★數千示威者 占總理官邸

8月5日有數千名示威者攻占總理官邸，歡呼慶祝抗爭勝利；歡騰的人群在街頭上慶祝哈希納的下台，示威者爬上坦克慶祝，還有許多人嘗試推倒或是以斧頭破壞帶領孟加拉脫離巴基斯坦的獨立領袖、也就是哈希納的父親—拉赫曼（Sheikh Mujibur Rahman）的雕像，另有示威者闖入哈希納居所進行破壞及搬走家具。

孟加拉陸軍參謀長瓦克–烏茲–扎曼表示，軍方將組成臨時政府。（歐新社）

哈希納逃亡之後，孟加拉陸軍參謀長瓦克–烏茲–扎曼（Waker-Uz-Zaman）在全國演講中證實哈希納辭職，並表示軍方將組成臨時政府。瓦克–烏茲–扎曼向示威者說：「無論你們提出什麼要求，我們都會滿足並為國家帶來和平，請幫助我們，遠離暴力。軍隊不會向任何人開槍，警察也不會向任何人開槍，我已經下達了命令。」

哈希納辭職數小時之後，總統沙哈布丁下令釋放獄中的前總理吉亞（Khaleda Zia）和所有在抗議行動中被捕的學生。

沙哈布丁指出，自己已和瓦克–烏茲–扎曼及其他政治代表進行會議，將組成臨時政府過渡哈希納離去後的權力真空時期，並舉行新的選舉，同時也宣布取消全國宵禁。

從反對政府配額制度，抗爭延燒成要求哈希納下台。（路透）

★子抱不平 不會東山再起

2024年1月哈希納贏得選舉、開展第五任期，但該次選舉的結果遭到質疑，反對派指稱選舉過程不公，拒不承認選舉結果，而人權組織亦為孟加拉越來越嚴重的政治暴力表達擔憂。

哈希納出逃後，她的兒子喬伊（Sajeeb Wazed Joy）為母親「抱不平」，他說：「她扭轉了孟加拉的處境，當她上台掌權時，孟加拉被認為是一個失敗的貧窮國家，而如今孟加拉被看作是亞洲其中一隻正在崛起的猛虎。」

喬伊表示，哈希納非常失望，認為在她鞠躬盡瘁之後，卻被「少數人」起來反對，並指出現年已經76歲的哈希納不會尋求東山再起。

帶領孟加拉脫離巴基斯坦的獨立領袖拉赫雕像，遭到示威者嘗試推倒或破壞。（美聯社）

●掠奪新聞自由 哈希納列名

哈希納出身政治世家，父親拉赫曼是孟加拉第一任總統、第二任總理，曾被稱作孟加拉國父（但該稱號已被撤銷），1975年拉赫曼家族遭到政變軍人殺害，哈希納因當時在西德度假而倖免於難。1980年，哈希納投身民主抗爭，在對軍政府的反抗中嶄露頭角。1981年，哈希納接任人民聯盟主席。

1996年，哈希納首次贏得大選，出任孟加拉總理，為了重振人民聯盟威望，她特意選擇父親遇害的房間，做為自己的辦公室。

哈希納曾與反對派的孟加拉民族主義黨領袖吉亞在1990年結盟，但兩人迅速決裂，從1996年之後兩人數度輪替執政，但自2009年以來哈希納連續掌權。

在支持者眼中，哈希納任內孟加拉經濟發展蓬勃，由工廠女工為主的成衣出口業為主要動力拉動經濟成長，但反對派指出，哈希納大力打壓異議，法外處決、政敵「被失蹤」及遭受鎮壓的事件屢屢發生，人民聯盟逐漸形成一黨獨大局面。新聞記者也是哈希納政府迫害的對象，根據無國界記者組織（RSF）2021年公布的「新聞自由掠奪者名單」（Press Freedom Predators），被列入的37人當中，唯二的女性領導人是哈希納與前香港特首林鄭月娥 。