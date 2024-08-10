不想人擠人？雅典衛城提供「私人參觀」 要價5000歐元

希臘雅典著名古蹟「衛城」開放一組最多只有五人的私人參觀服務，圖為衛城山頂的帕德嫩神殿。(路透)

新冠疫情 後全球迎來旅遊大爆發，許多知名景點人滿為患。世上參觀人數最多的古遺跡之一、希臘雅典衛城（Acropolis）近日就出現「私人參觀」服務，每次要價5000歐元（約5473.5美元），一組最多五人，同一時段最多開放四組人進場遊覽。

中央社引述法新社報導，根據衛城管理單位官網，這類私人參觀將在正常開放時間之外進行，每組最多五人。每次參觀最多開放四組進場，每周二、周五和周六上午7時或晚上8時開始。

官網上寫道：「雅典衛城體驗現在為遊客提供獨特的機會，可以私下欣賞這個完美建築表達的希臘精神。」

平常參觀衛城門票為20歐元，也可購買與其他景點合併參觀的30歐元聯票。

根據希臘媒體報導，衛城8月2日起提供導覽服務，提供英文、法文、德文、希臘文、葡萄牙文、俄文和西班牙文等導覽。

不過這項計畫去年宣布時曾引發爭議，當地警衛工會表示，反對這些繞過官方導遊的私人參觀。

聯合國 教科文組織（UNESCO）列為世界遺產 的雅典衛城建於西元前5世紀，遺址內有著名的帕德嫩神殿（Parthenon temple），部分在郵輪乘客帶動下，造訪此處人數愈來愈多。

去年造訪遊客創下空前的400萬人次，比前一年增加31%，夏季每天多達2萬3000名遊客造訪，希臘管理單位不得不實施定時參觀。