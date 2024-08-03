我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

惡客太多 AIRDO航空地勤不別名牌 日本航空業首例

綜合報導
為了因應「顧客騷擾」，日本AIRDO航空公司8月起不再讓地勤人員佩帶胸前名牌。圖為AIRDO示意圖。(取材自Ｘ平台)
為了因應「顧客騷擾」，日本AIRDO航空公司8月起不再讓地勤人員佩帶胸前名牌。圖為AIRDO示意圖。(取材自Ｘ平台)

就在日本運輸業界因應「惡客」無理要求已成課題的情況下，以北海道為據點的航空公司AIRDO（原名北海道國際航空），已決定最快8月起不再讓負責畫位的地勤人員佩帶胸前名牌。

「惡客」行為在日本被稱為「顧客騷擾」，日本NHK報導，除了鐵路交通的JR東日本公司與西日本公司外，提供空中運輸服務的全日本空輸與日本航空公司，都相繼公布相關因應作法，愈來愈多企業在因應惡客方面都有明確行動。

就在這種情況下，作為「顧客騷擾」因應對策，AIRDO已決定最快8月起，將不再讓在機場櫃台負責畫位工作及引導乘客等的地勤工作人員佩帶胸前名牌。原因是地勤人員特別容易遭受來自乘客的語言暴力，或是在班機被取消等情況發生時，容易被乘客要求過分補償等「顧客騷擾」。

至於AIRDO的空勤組員，仍將持續佩帶胸前名牌。

由航空公司等工會組成的「航空連合」表示，AIRDO可能是日本第一家取消地勤人員佩帶胸前名牌的航空公司，其他航空公司未來是否跟進將受關注。

此外，早前全日本空輸集團（ANA） 和日本航空集團（JAL）兩大航空公司聯手推出「應對顧客騷擾政策」，列出乘客登機九大禁忌，希望乘客對空服人員給予應有尊重。

九大禁忌包括言語騷擾、威脅性言論、性騷擾、要求太多、暴力行為、妨礙業務、進入員工業務空間、欺騙、損害公司和員工信譽的行為。

日本 性騷擾

上一則

理專挪用客戶遺產吃喝玩樂 女友網上炫富害他被逮

下一則

全球熱爆 韓國職棒42年首次因高溫取消比賽

延伸閱讀

日本觀光藏陷阱 他親測「陰陽菜單」靠1招省錢點餐

日本觀光藏陷阱 他親測「陰陽菜單」靠1招省錢點餐
巴奧／反超美國 日本堀米雄斗 滑板金牌2連霸

巴奧／反超美國 日本堀米雄斗 滑板金牌2連霸
灰的溫度非常高...日本玻璃大廠爆發事故 1死3化學性燒傷

灰的溫度非常高...日本玻璃大廠爆發事故 1死3化學性燒傷
四方安全對話外長會議後聲明 關切南海局勢暗批北京

四方安全對話外長會議後聲明 關切南海局勢暗批北京

熱門新聞

伊朗首都德黑蘭的民眾1日跟隨一輛載著巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治局主席哈尼雅（中）及其保鏢棺木的卡車。美聯社

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

2024-08-01 10:57
大韓航空的泡麵，月中後將以其他點心取代。（路透）

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

2024-08-01 08:20
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
伊朗革命衛隊聲明證實，巴勒斯坦武裝團體最資深的首腦之一哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭到擊斃，但是並未說明幕後犯案主使。圖為哈尼雅3月在德黑蘭會晤伊朗外交部長。(美聯社)

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

2024-07-30 23:26
南韓父母愈來愈喜歡買精品給小孩，許多青少年穿著昂貴的Moncler外套。圖為韓星黃旼炫為Moncler拍攝廣告。(摘自youtube)

跟流行太重要 昂貴Moncler外套在南韓快變成學校制服

2024-07-25 02:20
巴黎27日發生大停電。圖為巴黎鐵塔。（美聯社）

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

2024-07-27 21:30

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格