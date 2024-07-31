兒子一句話 英國跳水王子戴利 巴奧復出

湯姆．戴利(左圖中)與丈夫布萊克、大兒子羅比一起看著新生的小兒子菲尼克斯（取材自Instagram）；右圖為2021年東京奧運時的戴利（路透）。

有英國跳水王子之稱的湯姆．戴利（Tom Daley），原本在2021年贏得東京奧運 男子雙人10公尺高台金牌之後，與家人移居美國、淡出了賽場，不過在休息2年之後的2023年宣布復出，即將與搭檔威廉斯（Noah Williams）聯手參戰巴黎奧運 的男子雙人10公尺高台項目。

戴利表示，之所以決定復出，是在參觀了科羅拉多州的美國奧運和帕奧博物館之後，他對比賽的熱情重新被點燃，尤其是兒子羅比（Robbie）對他說：「爸爸，我想看你在奧運跳水」——於是，在鎂光燈下長大的戴利，又重回跳水賽場，第5度征戰奧運舞台。

世界跳水史 最年輕得主

現年30歲的戴利，可說是在眾人的目光焦點下長大，他7歲就開始跳水，早早展現出眾才華，9歲開始在英國國內和國際比賽嶄露頭角。2008年可說是戴利的豐收年，他與搭擋奧爾德里奇（Blake Aldridge）贏得跳水世界盃男子雙人10公尺高台銅牌，他因此成為世界跳水史上最年輕的獎牌得主、並在歐洲錦標賽收穫金牌，成為該賽事有記錄以來最年輕冠軍；同年，當時14歲的戴利代表英國出賽北京奧運，成為該屆英國奧運代表隊最年輕的參賽運動員、也是該屆各國參加奧運決賽的最年輕選手。

敦奧後出櫃 找代孕生子

做為英國LGBTQ和社群的重要代表人物，戴利在巴黎奧運場館練習時，以彩虹毛巾擦拭。（路透）

北京奧運是戴利首次亮相奧運舞台，其後多年，戴利都是英國最具代表性的跳水運動員，以英國跳水金童之名，為國際體壇所知。2012年的倫敦奧運，戴利在自家主場贏得男子單人10公尺高台銅牌，並在比賽之後不久公開出櫃，坦承自己與一名男子交往——這名男子，就是曾以電影「自由大道」奪得2008年奧斯卡金像獎最佳原創劇本獎的美國編劇達斯汀．蘭斯．布萊克（Dustin Lance Black）。後來，戴利與布萊克在2017年結婚、2018年透過代孕，生下兒子羅比（Robert "Robbie" Black-Daley），以戴利父親的名字命名。

在2011年，倫敦奧運的14個月前，戴利的父親羅柏．戴利（Robert Daley）因腦瘤去世，令戴利悲傷不已，他表示父親非常關心他與兄弟姐妹，願意為了戴利獲得更好的訓練、有更好的參賽機會而盡一切力量，在戴利比賽和訓練時，父親總是會在他身邊，當時年幼的戴利常常因離家而哭泣，父親對他而言是重要的支持力量。戴利非常希望能讓父親看見他贏得奧運獎牌，遺憾父親未能等到他奪牌就先行離去。

之後戴利在2016年里約奧運贏得男子雙人10公尺高台銅牌、2021年東京奧運（因疫情而延後一年舉辦），戴利與搭檔馬蒂．李（Matty Lee）一起贏下男子雙人10公尺高台金牌，在分數揭曉一刻，戴利興奮跳到李的身上擁抱他，這是他們的第一面奧運金牌，也是東京奧運跳水比賽項目中，唯一一面不是由中國隊奪得的金牌。

東奧奪金 編織更引注目

戴利在場邊編織毛線的身影，吸引了全球觀眾的注目。（路透）

2021年戴利與搭檔李一起參賽東京奧運跳水比賽的男子雙人10公尺高台項目。（路透）

東京奧運讓戴利在國際間的名聲更加響亮，不過出名的原因不只是金牌，還有他等候比賽時，於場邊編織毛線的身影——戴利編織的嗜好，來自丈夫布萊克的建議，布萊克告訴他，在片場的工作人員在不同場戲之間等候時，會利用編織來打發時間，戴利也可嘗試，於是戴利在訓練時也開始嘗試織毛線。

隨著編織技巧逐漸進步，戴利愈來愈著迷編織，在比賽場邊、在觀眾席，都可以看到戴利編織的身影，他帶到東京去的行李裡也裝著編織用的毛線。戴利說，編織能夠讓他心情平靜、緩解壓力，過去他曾有咬指甲的習慣，開始編織之後就消失了，也不再感到坐立不安。

身材健壯、模樣英俊的金牌選手戴利專心編織的模樣，很快就吸引了無數奧運觀眾的目光，戴利在Instagram上特地開設帳號分享的作品照片也被瘋狂轉貼分享，例如他織的獎牌小袋、毛衣、毛線布偶等等。戴利也將部分作品用作抽獎，募集到的款項捐給腦瘤慈善團體，用以幫助更多像他父親一樣的腦瘤患者。東京奧運結束之後數月，戴利正式開設網店「Made With Love By Tom Daley」。

原本，在東京奧運奪牌後，戴利就隨同丈夫和兒子移居美國，淡出他待了大半輩子的跳水賽場，開始享受賽場之外豐富且充實的生活，例如參加時尚活動、繼續發展「Made With Love By Tom Daley」分享編織技巧、激勵更多人對編織的喜愛。此外戴利開設了與自己的編織品牌同名的Podcast，訪問多位名人，討論他們在生活中熱愛的事物，受訪者包括前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）、贏得奧運短跑銅牌的英國選手阿瑟−史密斯（Dina Asher-Smith）等。

戴利還出版了一本回憶錄《Coming up for Air》，以及一本名為《Jack Splash》的童書；他亦積極為LGBTQ +社群發聲，例如在2022年舉辦於伯明翰的英聯邦運動會，戴利與來自參賽國的六名LGBTQ+運動員及倡議人士一起進場開幕式，這番安排為的是向英聯邦國家公開宣示LGBTQ+權益——目前在半數以上的英聯邦國家，同性戀仍未除罪化。因為戴利的跳水成就、為LGBTQ+權利和慈善事業的貢獻，2022年7月，戴利獲頒大英帝國勳章。

不過，離開賽場2年之後的2023年，戴利仍、宣布了復出，並直指他的目標是爭取參加2024巴黎奧運——原本，外界以為戴利的職業生涯已經結束。戴利表示，決定回歸的契機，是他與家人一起參觀了位於科羅拉多州的美國奧運和帕奧博物館，博物館在展覽的最後播放了一段影片，講述成為奧運選手的意義，還有運動員為了參加奧運而必須付出的努力，戴利深受觸動而哭泣，他說：「我沒有真正想過，如果沒有了跳水，我的生活會是什麼樣子。」

懷念奧運跳水 感傷流淚

戴利回憶，那時候布萊克看到他在哭，已經意會到事情接下來的發展，而羅比開口問他：「爸爸，怎麼了？」戴利回答：「我真的很懷念在奧運跳水。」羅比便對他說：「爸爸，我想看你在奧運跳水。」那一刻，戴利做出了瞄準巴黎、重返奧運賽場的決定。

為了爭取參加巴黎奧運的資格，戴利復出後的首場國際賽，便隨英國代表隊出戰2024年杜哈世錦賽，奪得混合團體賽金牌，以及與新搭檔威廉斯（Noah Williams，東京奧運的搭檔李因接受脊椎手術，不會參加巴黎奧運）贏得男子10公尺高台銀牌，如願拿下巴黎奧運參賽資格——這也是戴利第五度征戰奧運。

在巴黎奧運，與往屆不同的是，戴利不會再參加個人項目，而是專注10公尺高台的雙人賽，他與威廉斯被視為這項賽事的大熱門人選。

重回跳水台 意義非凡

對戴利而言，遠離賽場之後的回歸，為的是自己深愛的家人，能夠在家人們面前盡情發光發熱的意義非凡，他為了羅比、還有2023年出生的小兒子菲尼克斯（Phoenix），再次站上自己最熟悉、曾經為其付出無數汗水的跳水台。面對即將到來的奧運比賽，戴利說：「誰知道奧運比賽的時候會發生什麼，但我知道我已經有了自己的奧運金牌。對我來說，我的奧運金牌，就是站在跳水台上，看著身邊，我的丈夫、我的孩子們、我的母親、我的朋友和家人，這麼多人都來看我比賽，可以看到他們、並再次在他們面前跳水，這是非常特別的。」