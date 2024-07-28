巴奧／「巴黎風景美呆、當地人友善」 網推3大必去景點

網友推薦塞納河遊船，是遊巴黎的三大必去景點；圖為在巴黎在舉行奧運之前，一艘拆彈小組船在塞納河上航行。（美聯社）

2024奧運 在巴黎舉行，有網友日前至巴黎旅遊，不只被當地美麗風景驚呆，也意外發現巴黎當地人其實非常親切與友善。不過他也提醒，到當地旅遊不要背名牌包，就能有效降低遇到扒手的機率。他推薦塞納河遊船、凡爾賽宮、龐畢度藝術中心等都是必去的景點。

一名網友在小紅書貼文表示，他近日到巴黎旅遊，在當地得到很多驚喜，第一感受就是巴黎風景實在太過美麗，隨處可見的街角鮮花咖啡店、綠蔭成片和充滿噴泉與雕塑的花園、大大小小的藝術館等，讓他從早到晚都逛不完，隨手一拍都是風光。

該網友本來聽說塞納河很髒，實際到當地後根本恨不得每天都可以在河邊吹吹風。他推薦，「一定要在接近傍晚的時候來，看落日河畔，不管是遊船還是在橋岸眺望，什麼煩惱都被吹走了」。

原PO表示，巴黎人比想像中的還要熱情，由於網上不少人都分享法國人很排斥觀光 客，本來令他有點擔心，不過實際到當地旅遊，不少法國人會努力用英語與他溝通，還會熱情介紹、詢問是否喜歡食物等等，甚至有店家在他離開前給了他一個飛吻，令他直呼可愛。

至於最令人擔心的治安問題，該網友說，因為舉辦奧運，街上多了很多警察，他建議不要背名牌包包，在人多的時候多加留意，他本身並未遇到搶劫或扒手。他也有搭乘巴黎地鐵 ，雖然設施老舊，但整體還是乾淨衛生。

該網友推薦三大必去旅遊景點，第一，塞納河遊船，他大讚「真的非常非常值得，風景很美人很舒適」。第二，凡爾賽宮，他認為是他此行最大的歐式震撼，凡爾賽宮值得花一整天慢慢遊覽。第三，龐畢度藝術中心，是非藝術生也會愛上的藝術館，有很多互動裝置體驗，深刻感受藝術的生動，六樓還能俯瞰巴黎美景，五樓甚至有天台沙發，體驗感很好。