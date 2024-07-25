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婚禮只招待泡麵 賓客抱怨：史上最低劣

世界新聞網
一名網友在網路上憤怒地表示，兒時玩伴的婚禮，竟用泡麵招待賓客；示意圖。（圖／123RF）
一名網友在網路上憤怒地表示，兒時玩伴的婚禮，竟用泡麵招待賓客；示意圖。（圖／123RF）

一位憤怒的網友在網路論壇Reddit表示，她和伴侶參加了兒時玩伴的婚禮，本以為可以飽餐一頓，沒想到新人招待賓客吃的食物竟然是泡麵，新人事前沒有示警，事後也未道歉，讓她氣炸了。

紐約郵報（New York Post）報導，一名女網友在網路上表示，她收到婚禮邀請函，詢問「雞肉或魚肉」，讓賓客回覆時順便選擇餐點，讓她以為婚禮會有豐盛的大餐，沒想到當天收到的餐點是泡麵，讓她震驚又生氣，認為這是她參加過最低劣的婚禮。

這名網友表示，新娘的職業是專業廚師，沒想到卻招待婚禮賓客吃泡麵，讓她感到心寒，而且該場婚禮還要賓客自備酒水，她認為新人寧可被貼上「吝嗇」而非「大手筆」的標籤。

該網友表示，除了泡麵之外，新人還提供一些火腿丁，少到不行的蔬菜，以及幾包幼童食物包裝大小的洋芋片。

網友表示，她和伴侶因為認為婚禮上有美味大餐，所以兩人都沒吃晚餐，在儀式進行時快餓死了，婚禮結束後他們立刻衝去速食店大吃一頓。

有網友替新人緩頰，認為他們可能有預算困難，該名網友反駁，表示新人為某一小群賓客準備了正式餐點，但其他人沒有，就她所知新人剛買房，還訂了去古巴的蜜月行程。

該名網友說，這是她參加過最糟糕的婚禮，更令人生氣的是新人在事前沒有提示大家，事後也沒有道歉。

有網友在貼文下留言，表示自己也參加過餐點是泡麵的婚禮，她認為新人讓所有穿正式服裝的賓客，在婚禮上狼狽地吃著泡麵，實在是很沒禮貌的行為。

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