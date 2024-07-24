13歲少年誤觸「全英國最毒植物」 腿起大水泡 1年禁曬太陽

英國一名四歲女童曾被大豬草灼傷，整隻手長滿大水泡。（取材自推特）

漂亮的動植物往往有毒。英國一名少年膝蓋到小腿出現嚴重燒傷及巨大水泡，送醫治療後發現是接觸到「全英國最毒植物」。由於熱和光會引發這種植物的毒性，該少年未來一年都必須避免暴露在陽光下。

根據英國「每日郵報」報導，英國一名13歲少年麥可泰勒（Michael Taylor）6月底發現他的膝蓋到小腿出現大片皮疹，到了隔天，該傷處每20分鐘就會起水泡，讓麥可非常痛苦。

麥可的母親急忙帶他去醫院，麥可從急診被轉至兒童病房，後來又被轉到燒傷病房。

醫生診斷麥可的傷勢是因為碰觸到「大豬草（giant hogweed）」，大豬草被稱為全英國最危險的植物，其汁液會引起疼痛、起水泡的燒傷。這種燒傷會在幾個月甚至幾年內，反覆發作。麥可和媽媽並不知道大豬草有毒，也沒印象他有接觸過這種植物。

最後麥可的傷口處被塗上含有蜂蜜的敷料，並接受抗生素治療，總共住院五天才被允許出院。然而接下來的一年內，麥可必須讓他的腿遠離陽光，因為熱和光會使大豬草的毒性復發，不利於傷口癒合。