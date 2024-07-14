諾獎得主孟洛 遭女兒爆默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟洛5月辭世後，女兒指出母親默許繼父性侵她。（路透）

諾貝爾 (N o b e l )文學獎得主孟洛(A l i c e Munro)女兒投書媒體控訴，幼時遭繼父性侵，母親在獲知此事後仍選擇和丈夫在一起。

央廣引述法新社報導，孟洛的女兒斯金納(Andrea Robin Skinner)在多倫多星報(Toronto Star)撰文說，1976年的一個晚上，只有9歲的她在睡夢中遭到繼父弗雷姆林(Gerald Fremlin)性侵，當時孟洛並不在家。

斯金納說，當她單獨和繼父在一起時，他「在開車時暴露身體，告訴我，他喜歡的社區小女孩，並描述我母親的性需求」。

斯金納在25歲時把一切告訴母親，但這位廣受好評的作家決定留在弗雷姆林的身邊，也就是她在結束第一仼婚姻後，於1970年代再婚的丈夫。

斯金納寫著，「她的反應就像我所擔心的那樣，就像是她早已知曉他的不忠」。「我們回到好像沒有發生任何事的樣子。我們就是這麼做的」。

斯金納表示，在孟洛接受紐約時報 (New York Times)訪問時稱讚丈夫之後，當年38歲的她向警方提出指控。而弗雷姆林則在2002年對猥褻侵犯認罪。

她在文中寫著，「我想要的是某種真相的紀錄，某種我不應該發生這種事的公開證明」。「我也想要這個故事，我的故事，成為人們談論有關我母親時的一部份故事」。