我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

德國主辦帶旺零售消費 有望增41億美元

綜合報導
2024年歐洲國家盃足球錦標賽正在德國如火如荼進行，一名荷蘭球迷在比賽前在體育場內自拍。（路透）
2024年歐洲國家盃足球錦標賽正在德國如火如荼進行，一名荷蘭球迷在比賽前在體育場內自拍。（路透）

雖然德國隊止步歐國盃八強，但是作為本次體育盛世的東道主，德國有望獲得額外的38億歐元（約41.1億美元）零售消費額。

大公報引述路透報導，德國2023年國內生產總值萎縮0.3%，當局希望通過舉行歐國盃促進消費及提振經濟。德國零售商協會5月進行民意調查顯示，大部分人願意在賽事舉行期間，額外花費101歐元至200歐元，主要用於食品和球迷周邊商品。

據調查，有意願在歐國盃期間消費受訪者中，大多數人（32%）計劃額外購買101至200歐元的商品，28%的人預計花費51至100歐元，8%的人可能花費500歐元以上。德國經濟部也預計，在經歷了今年非常低迷的零售銷售之後，面向消費者的行業將出現暫時性的回升，但回升幅度不會達到2006年世界盃期間的水平。

另外，德國伊福研究所（Ifo）6月預測，得益於大批外國球迷和遊客前來觀賽，德國經濟有望增長10億歐元。德國頂級經濟研究機構稱，這相當於今年第二季度經濟產出的0.1%，其中酒店業和食品零售業將獲益最多。該研究所根據2006年德國主辦的世界盃的數據計算，預計歐國盃期間將額外增加60多萬外國遊客和150萬過夜遊客。

德國 世界盃 零售業

上一則

TikTok拓展在地生活服務 測試國家首選泰國印尼

下一則

土耳其擬新法 收容全國400萬浪犬

延伸閱讀

研究：中國百歲以上人口11.9萬人 居全球之冠

研究：中國百歲以上人口11.9萬人 居全球之冠
ASML執行長：中國積極擴產舊世代晶片 因應買家需求

ASML執行長：中國積極擴產舊世代晶片 因應買家需求
西班牙延長賽2比1踢走德國 晉級歐國盃最後4強

西班牙延長賽2比1踢走德國 晉級歐國盃最後4強
助烏防禦俄羅斯空襲 德第三批愛國者防空系統送達

助烏防禦俄羅斯空襲 德第三批愛國者防空系統送達

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷