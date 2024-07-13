德國主辦帶旺零售消費 有望增41億美元

2024年歐洲國家盃足球錦標賽正在德國如火如荼進行，一名荷蘭球迷在比賽前在體育場內自拍。（路透）

雖然德國 隊止步歐國盃八強，但是作為本次體育盛世的東道主，德國有望獲得額外的38億歐元（約41.1億美元）零售消費額。

大公報引述路透報導，德國2023年國內生產總值萎縮0.3%，當局希望通過舉行歐國盃促進消費及提振經濟。德國零售商協會5月進行民意調查顯示，大部分人願意在賽事舉行期間，額外花費101歐元至200歐元，主要用於食品和球迷周邊商品。

據調查，有意願在歐國盃期間消費受訪者中，大多數人（32%）計劃額外購買101至200歐元的商品，28%的人預計花費51至100歐元，8%的人可能花費500歐元以上。德國經濟部也預計，在經歷了今年非常低迷的零售銷售之後，面向消費者的行業將出現暫時性的回升，但回升幅度不會達到2006年世界盃 期間的水平。

另外，德國伊福研究所（Ifo）6月預測，得益於大批外國球迷和遊客前來觀賽，德國經濟有望增長10億歐元。德國頂級經濟研究機構稱，這相當於今年第二季度經濟產出的0.1%，其中酒店業和食品零售業 將獲益最多。該研究所根據2006年德國主辦的世界盃的數據計算，預計歐國盃期間將額外增加60多萬外國遊客和150萬過夜遊客。