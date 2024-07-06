網稱iPhone鬧鈴《海邊》版最令人抓狂 與指甲刮黑板有得拚

社群媒體討論顯示iPhone鬧鐘鈴聲《海邊》，極具爭議性；示意圖。（圖／123RF）

iPhone的哪一種鬧鐘鈴聲引發最兩極分化的反應？美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據社群媒體 ，《海邊》（By the Seaside）的鈴聲極具爭議性，有人將它帶來的不適感，與指甲刮黑板以及飛機上尖叫的小孩相提並論。

但也有人覺得這是令人心情愉悅的聲音。密西根大學音樂戲劇與舞蹈學院的音樂理論系主任Carlos Xavier Rodriguez說，「有人喜歡，也有人喊天哪好可怕」，反應很兩極。

如果你不知道《海邊》的鈴聲是什麼樣，YouTube 上面有加長版、饒舌版，還有用各種樂器演奏的版本。

人們為了準時起床嘗試過很多方法。根據CNN，到1970年代，英國還有部分地區會雇人到家敲門或敲窗來叫自己起床。美國已知的第一只鬧鐘是新罕布夏州 鐘表匠Levi Hutchins發明於1787年，但他的鐘只在凌晨4時響一次。1874年，法國發明家Antoine Redier為可調式機械鬧鐘申請專利。幾年後，Seth Thomas的機械發條鬧鐘獲得專利。到19世紀末，發明電子鬧鐘。時至今日，鬧鐘又有了進展，一些高科技鬧鐘可以模仿日出的柔和光芒 ，用令人放鬆例如鳥鳴聲喚醒用戶。

《海邊》的問題在哪兒呢？Rodriguez指《海邊》的音樂沒有明顯調性，不結束在強拍上，在重複開始之前的短暫停頓，沒有結束的感覺。更教人不舒服的是那種屬於卡西歐電子键盤的電腦化音樂，欠缺人性温暖，因此讓人感到不適或不安。

15歲高中生佛萊克說，他不是愛早起的人，嘗試過警笛、喇叭聲等各種鬧鈴都無濟於事，但《海邊》叫得醒他，「有時候做夢時聽到，會驚嚇到全身緊繃，開始抓狂」。

X平台上有則貼文說，用《海邊》設鬧鈴代表你不是個認真嚴肅的人。這則貼文獲16萬個讚和逾1.5萬次分享。

不過，26歲住在東京的英文老師莫克坦認為，人們討厭鬧鐘聲音最大的理由可能是，最終都會討厭任何吵醒他們的聲音。