辭世百年 卡夫卡親筆信拍賣 曾絕望曝再也不能寫作

20世紀最偉大作家之一卡夫卡，他的一封向友人吐露自己再也不能寫作的信將拍賣。（取材自蘇富比網頁）

20世紀最偉大作家之一卡夫卡（Franz Kafka）一封向友人吐露自己再也不能寫作的信，如今在他辭世百年後出現於拍賣 會上，預估成交價最高可達9萬英鎊（約11萬美元）。

路透報導，卡夫卡的巨著包括「審判」（The Trial）和「變形記」（The Metamorphosis），拍賣的信是他致函奧地利詩人暨出版商艾倫斯坦（Albert Ehrenstein），內容據信是答覆文學期刊Die Gefährten的邀稿。

這封信以德文撰寫，篇幅約莫一頁，並僅署名Kafka。這位出生於現今捷克首都布拉格的小說家在信中表示，他已經3年沒有撰寫任何作品。

根據拍賣公司蘇富比的說法，這封信據信約在1920年4至6月間於義大利 北部城鎮麥拉諾的一座療養院 裡落筆。卡夫卡在1917年診斷出罹患肺結核，但他在信中並未提及自身病情。

卡夫卡寫道：「當憂慮已滲透到內在某個層次，寫作和埋怨顯然就會停止，實際上我也沒有強烈抵抗。」

在捷克布拉格舉行的2024年布拉格圖書世界博覽會上展出一本關於卡夫卡的書。（歐新社）

蘇富比拍賣行的書籍和手稿研究專家希頓表示，這封信是卡夫卡生命即將走向終點前所寫，表達了對於再次寫作及感覺創作力窒礙阻塞的絕望感。卡夫卡當時身體非常虛弱，但後來他和捷克譯者也是記者的傑森斯卡密切書信往來，恢復創作力；希頓說：「他激盪出新的創作靈感，他其實已快到達最後一輪美妙創作的階段」。

在那封絕望的書信後，卡夫卡還是寫出「城堡」 和「 飢餓藝術家」 。

1924年6月3日，卡夫卡在他41歲生日前一個月去世，享年40歲。

蘇富比把這封信收錄在其「中世紀至現代圖書、手稿與音樂」拍賣活動當中，活動期間是6月26日至7月11日，這封信成交價估計介於7萬至9萬英鎊。

艾倫斯坦最後將這封信轉寄給美國女藝術家裴魯茲，這次拍賣是連同艾倫斯坦當時使用的信封。